Levy nach SchlÃ¼sselbeinbruch erfolgreich operiert

Frankfurt (Oder) (dpa) Der viermalige Bahn-Weltmeister Maximilian Levy aus Cottbus hat am Samstag im Training auf der Radrennbahn in Frankfurt (Oder) einen Schlüsselbeinbruch in der linken Schulter zugezogen. Der 29-Jährige wurde bereits am Samstag in Berlin erfolgreich operiert.