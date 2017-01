Dahlmeier im Massenstart Zweite hinter Koukalova

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhof (dpa) Laura Dahlmeier ist zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Oberhof im Massenstart auf Platz zwei gelaufen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543041/

Laura Dahlmeier belegte im Massenstartrennen in Oberhof den zweiten Platz.

Laura Dahlmeier belegte im Massenstartrennen in Oberhof den zweiten Platz. © Filip Singer/EPA/dpa

Nach ihrer freiwilligen Pause musste die Bayerin bei ihrer Rückkehr nur Gabrielea Koukalova den Vortritt lassen. Die Tschechin blieb im Gegensatz zu Dahlmeier am Schießstand fehlerfrei und baute durch ihren zweiten Sieg in Thüringen die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung aus. Koukalova liegt nun 15 Punkte vor Dahlmeier. Dritte wurde die Tschechin Eva Puskarcikova. Auf den sechsten Platz kam Franziska Hildebrand.