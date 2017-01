Netanjahu: AttentÃ¤ter von Jerusalem war IS-AnhÃ¤nger

artikel-ansicht/dg/0/

Jerusalem (dpa) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem am Sonntag als "grausam und tragisch" verurteilt. "Es sind vier israelische Soldaten ermordet worden", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros bei einem Besuch am Ort des Anschlags. Es handele sich um drei Soldatinnen und einen Soldaten. "Wir kennen die Identität des Attentäters und nach allen Anzeichen handelt es sich um einen Anhänger der (Terrormiliz) Islamischer Staat", sagte der Regierungschef.