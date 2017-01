FuÃŸball-WM-Reform - alles eine Frage des Geldes

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) In welchem Format finden die Fußball-Weltmeisterschaften ab 2026 statt? Mit 40, 48 oder doch wie bisher mit 32 Mannschaften? Darüber berät ab Dienstag das Fifa-Council. Geht es nach sportlichen Gesichtspunkten, kommt nur ein Turnier mit 32 in Frage. Hier wäre der Modus am einfachsten mit acht Vierer-Gruppen. Mehr Teams würden eine weitere Verwässerung bringen, und schon jetzt ist der Leistungsunterschied bedenklich.