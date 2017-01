Tage der Entscheidung bei SPD und Union

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) Das nennt man keck. Während die SPD bei Umfragen ein dreiviertel Jahr vor der Bundestagswahl über 20 bis 22 Prozent nicht hinauskommt, ruft Fraktionschef Thomas Oppermann als Wahlziel "30 Prozent plus x" aus. Woher er seinen Optimismus nimmt, verrät er nicht; wie er bis zur Stunde nicht einmal sagen kann, wer seine Partei als Spitzenkandidat in den Wahlkampf führen wird.

Ist es Parteichef Sigmar Gabriel, dessen persönliche Beliebtheitswerte stabil im Keller bleiben, oder doch Martin Schulz beziehungsweise Olaf Scholz? Ist denkbar, dass die engere Parteispitze am Dienstag die Wahlkampfstrategie berät, ohne sich zugleich über die Spitzenpersonalie zu verständigen? Die SPD hält an dieser Fiktion fest - und damit zugleich die Spekulationen am Laufen; vermutlich nicht zum eigenen Vorteil.

Allerdings dürften die größten Wahlchancen der Sozialdemokraten ohnehin kaum in der Rückkehr zu alter Stärke liegen, sondern eher im Selbstzerstörungspotenzial der zerstrittenen Unionsschwestern CDU und CSU. Wobei deren Hauptproblem vor allem im mutmaßlich unrettbar zerrütteten Verhältnis der Vorderleute Angela Merkel und Horst Seehofer begründet scheint.

Oder lässt die jüngste CSU-Klausur doch noch Kompromisse zu? Wer das dort vorgelegte Seehofer-Papier aufmerksam liest, kommt zwar um das Wort Obergrenze nicht herum. Es ist freilich in einer Weise garniert, dass sein Text auch als verstecktes Friedensangebot an Merkel gelesen werden könnte. So gibt es unter anderem das grundsätzliche Bekenntnis zur Aufnahme von Menschen in Not.

Es ist von - einzufordernder - europäischer Solidarität die Rede, die dann tatsächlich eine Obergrenze überflüssig werden ließe, und sogar von der Anerkennung des EU-Türkei-Flüchtlingsdeals, für den die CSU bislang nur Kritik und Ablehnung übrig hatte. Alles in allem also wirkt Seehofers Vorstoß wie ein Versuch, den Bruch doch noch zu vermeiden. Die Niederlage der Union wäre auch seine, und die CSU dann eine reine Regionalpartei.

Das Problem allerdings bleibt, dass die Obergrenze von Seehofer so ultimativ gefordert wie von Merkel hartnäckig verweigert wird, dass ein gesichtswahrender Kompromiss schwer vorstellbar ist. Ein selbstgemachtes Desaster, das wegen der realen Entwicklung - Rückgang der Flüchtlingszahlen, Verschärfung der Asyl- und Sicherheitspakete - keine sachliche Grundlage mehr hat.