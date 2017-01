artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (DPA) Unbekannte haben am Samstagmorgen zahlreiche Fahrzeuge in Bad Belzig beschädigt. Sie traten Außenspiegel ab, rissen Kennzeichen aus der Verankerung und zerstörten die Frostschutzfolien auf den Scheiben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.