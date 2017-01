RÃ¼ckrundenstart missglÃ¼ckt

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Gegen den TSV Rudow konnten die Handball-Damen des HC Angermünde nur 30 Minuten mithalten. Am Ende mussten sie dem Gegner zu einem verdienten 22:17-Sieg in der Ostsee-Spree-Oberliga gratulieren.

Viel Zeit, sich nach den Feiertagen auf das vorverlegte Spiel vorzubereiten, hatten beide Mannschaften nicht. So war es auch nicht verwunderlich, dass beide Teams einige Zeit brauchten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Durch zwei Gegenstoßtore nach glänzenden Paraden von HCA-Torsteherin Uta Jähnke konnte der Gastgeber den Bann brechen und mit 2:0 in Führung gehen. Aber auch der TSV Rudow erhöhte nun das Tempo. Insbesondere auf der rechten Angriffsseite konnten sich die Berliner Frauen mehrmals durchsetzen und erfolgreich abschließen. Hier war die Angermünder Abwehr einfach zu inkonsequent, die Beinarbeit stimmte nicht.

Beim 4:6 zog das HCA-Trainerteam die grüne Karte. Eine Umstellung in der Abwehr und klare Vorgaben für den Angriff waren Inhalt der Auszeit. Diese Maßnahmen zeigten dann auch Wirkung. Die Uckermärkerinnen waren nun wieder aggressiver am eigenen Strafraum. Rudows Frauen wurden dadurch zu schlechten Abschlüssen gezwungen. Die Ballgewinne wurden durch Konterspiel in Tore umgemünzt. Tina Lupa konnte sich oftmals im Positionsangriff behaupten und einnetzen. Kurz bevor die Schiedsrichter zum Pausentee baten, führte der HCA Angermünde mit 9:7. Leider führten zwei Ballverluste noch zu schnellen Toren des Gastes und so endete die ersten Spielhälfte torarm mit 9:9.

In der Kabine wurden nur wenige taktische Sachen angesprochen. Hauptaugenmerk wurde weiterhin auf die Einstellung und den unbedingten Siegeswille aller Spielerinnen gelegt. So ging es wieder raus auf die Platte. Der TSV Rudow stellte nun seine Abwehr um. Diese Maßnahme brachte das HCA-Team sichtlich aus dem Konzept. Spielerisch lief nicht mehr viel zusammen. Lösungen wurden nur noch selten gefunden. Das Spiel konnte man jedoch bis zur 45 Minute hauptsächlich durch die weiter stark haltende Torhüterin Jähnke und durch die Einhundert-Prozent-Quote von Siebenmeterschützin Elisa Dahlke noch offen gestalten. 15:15 lautete das Resultat bis hierher.

Dann aber verlor das Gastgeber-Team völlig den Faden. In der Abwehr agierte es undiszipliniert und kassierte unnötige Zeitstrafen. Diese Überzahlsituationen nutzten die Rudower eiskalt und stellten die Anzeige auf 16:21. Da sich die HCA-Frauen im Angriff nun kaum mehr durchsetzen konnten und die Abschlüsse diverse Male unvorbereitet und einfach zu schwach waren, war die Niederlage nicht mehr abzuwenden.

Beim Stand von 17:22 beendeten die souverän agierenden Unparteiischen das Spiel. Leider konnte nur Torhüterin Uta Jähnke ihr Leistungspotenzial an diesem Spieltag abrufen, alle anderen blieben mehr oder weniger hinter den Erwartungen zurück. Die HCA-Mannschaft kann aber nur erfolgreich sein, wenn alle am Limit spielen. Und wenn die Truppe schwächelt, dann müssen Körpersprache, Wille und Kampf von allen Spielerinnen noch deutlicher gezeigt werden. Nur dann kann man solche Partien für sich entscheiden. "Fehlende Leistungsträger können und wollen wir nicht als Grund für die Niederlage gelten lassen", sagte HCA-Coach Denny Reinicke. Also Kopf hoch, weiter gut trainieren und dann geht es am 21. Januar zum Auswärtsspiel nach Berlin-Neukölln. Dort werden erneut wichtige Punkte für den Klassenerhalt vergeben.