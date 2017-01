artikel-ansicht/dg/0/

Ohne zahlreiche Stammspieler, darunter Topstürmer Diego Costa, kam der Tabellenführer der Premier League am Sonntag an der heimischen Stamford Bridge zu einem 4:1 (2:0) gegen Peterborough United, das in der dritten englischen Liga aktuell auf Tabellenplatz neun steht.

Pedro (18./75.), Michy Batshuayi (43.) und Willian (52.) schossen die Tore. Für Peterborough traf Tom Nichols (70.) zum zwischenzeitlichen 1:3. Kurz zuvor hatte Chelsea-Kapitän John Terry für ein Foul die Rote Karte gesehen.