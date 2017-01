Freude Ã¼ber jede Kohlmeise

artikel-ansicht/dg/0/

Auch im Winter kommen die Nabu-Mitglieder regelmäßig in ihren Garten an der Passower Chaussee. Ob Ausästen oder auf dem Gelände nach dem Rechten sehen - er gibt immer etwas zu tun, sagt die Vorsitzende des Regionalverbandes Schwedt, Rotraut Gille. "Wir haben in den letzten Tagen gefüttert, damit auch Vögel kommen, die wir zählen können." Ihr Mann Helmut Gille wechselt die leer gefressenen Hölzer aus, in deren Löchern Getreide und Ölsaaten in Kokosfett auf die hungrigen Wintergäste warten.

Nach und nach kommen an diesem eiskalten Sonnabendvormittag nicht nur weitere Frauen und Männer zum Zählen, sondern auch etliche Vögel lassen sich blicken. Blau- und Kohlmeisen, Amseln, ein Trompetergimpel, Grünfinken und eine Wacholderdrossel werden unter anderem registriert und später weitergemeldet. Das Ergebnis gibt Aufschluss über die Bestandsentwicklung und notwendige Maßnahmen. Die vergangenen Jahre zeigen: Es werden deutschlandweit immer weniger Singvögel. In den Städten ist das Futterangebot für sie oft größer als auf dem Land. Ursache seien industrielle Landwirtschaft und Überdüngung. "Wir bekommen auch Anrufe von Leuten aus der Region, die über unbenutzte Futterhäuser berichten und über Schwalbenjunge, die aus dem Nest geschubst werden", erzählt Rotraut Gille. "Man freut sich heutzutage schon über eine Kohlmeise."

Der Nabu-Regionalverband Schwedt leistet über das Jahr eine Menge für den Erhalt der Tierarten. Ob es um die Wildbienen, Fledermäuse, Dohlen oder Schwalben geht - die Mitglieder klären in öffentlichkeitswirksamen und meist wiederkehrenden Veranstaltungen auf, führen Kinder durch Mitmachaktionen an den Naturschutz heran und kümmern sich um Nisthilfen, Fledermausquartiere sowie die Renaturierung von Gewässern und Wiesen.

Noch im Januar geht es wieder los mit der Kontrolle der Fledermausquartiere. "Davon gibt es elf, unter anderem in Gartz, Pinnow, Flemsdorf und Zichow", sagt Rotraut Gille. In einem ehemaligen Eiskeller wurde gerade ein Quartier geschaffen und bereits von zwei Langohren besiedelt. Im Juni werden die Wochenstuben der Fledermäuse in den Kastenquartieren und Baumhöhlen überprüft. Ab Ende Mai sammeln sich die Weibchen hier, um ihre Jungen zur Welt zu bringen.

Auch dem Vogel des Jahres 2017, den Waldkauz, werden die Schwedter Nabu-Mitglieder in ihrer Arbeit Augenmerk schenken.

Derzeit drücken sie besonders die Daumen für ihr Projekt, das sie für das Bürgerbudget der Stadt Schwedt eingereicht haben. Über mehr als 80 Vorschläge läuft gegenwärtig die Abstimmung. "Unser Schwalbenturm, den wir errichten wollen, steht auf Platz acht der Liste", weist die Regionalverbandsvorsitzende hin. "In der Ehm-Welk-Straße und im Friedrich-Wolf-Ring gibt es Restpopulationen von Mehlschwalben. Sie versuchen, an Balkonen zu brüten. Zwei Familien haben künstliche Nisthilfen angebracht. Aber viele Mieter wollen die Nester nicht am Haus haben. Der Bestand der Schwalben hat durch den Mangel an Nahrung und Brutplätzen stark abgenommen. Wir wollen deshalb einen Schwalbenturm mit 48 Kunstnestern bauen lassen und haben auch schon einen guten Anbieter dafür", erzählt Rotraut Gille. "Wenn wir es schaffen, mit unserem Projekt ausgewählt zu werden, setzen wir es um, noch ehe die Schwalben aus ihrem Winterquartier in Afrika kommen", verspricht sie.