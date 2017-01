Ein JubilÃ¤um und ein Abschied

artikel-ansicht/dg/0/

Stimmungsvoller Unplugged-Abend: City spielten vor ausverkauftem Haus im Theater am See in Bad Saarow

Im Theater am See in Bad Saarow zeigte am Freitagabend die Band City, die in diesem Jahr das 40. Jubiläum ihres Kulthits "Am Fenster" feiert, eine mitreißende Unplugged-Show. Toni Krahl und seine Musiker begeisterten das vorwiegend Ü-50-Publikum mit ihren Songs. "Die Lieder haben mich meine ganze Jugend begleitet", sagte Irene Müller aus Bad Saarow.Als die Violine von City-Geiger Georgi Gogow, der am Scharmützelsee ein Feriendomizil hat, mit der Melodie von "Am Fenster" erklang, hatten einige Gäste sogar Tränen in den Augen. "Das war einfach eine schöne Zeit, wir waren jung und liebten die City-Songs", so Manuela Meyer (59) aus Fürstenwalde.

Im Fürstenwalder Hof gab am Sonnabend die in der Region bekannte und beliebte Band Six vor hunderten Gästen ihr Abschiedskonzert. Das vorwiegend junge Publikum rockte begeistert zu den handgemachten Songs. Bei den Titeln "Geliebt und verletzt", "Gefallene Engel" und "Mein Herz, mein Blut, mein Fleisch" tobte der Saal. Die Fans waren textsicher und sangen lauthals mit, so dass Band-Leader Stefan Krähe oft nur den Dirigenten gab.

"Die Jungs sind einfach super, die Musik reißt mich immer mit", sagte Daniela Schüler (35) aus Fürstenwalde. Krähe verabschiedete sich mit einem Dank und einer Ankündigung. "Für uns ist der Abschied ein neuer Anfang", sagte der Sänger, der ab Dezember unter dem neuem Bandnamen "Krähe" durchstarten möchte. "Wir wollen uns von der Covermucke lösen und nur noch eigene Songs machen", kündigte er an. Dass er das drauf hat, beweisen die vier erfolgreichen Six-Alben, die in den vergangenen sechs Jahren entstanden sind.