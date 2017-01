Unterm Leitstern der Reformation

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Am 31. Oktober vor 500 Jahren hat der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther mit dem Thesenanschlag zu Wittenberg eine kirchliche Erneuerungsbewegung angestoßen, die als Reformation in die Geschichte einging. Das Jubiläum wird auch von Eberswaldes Christen aller Konfessionen groß gefeiert.

"Im ökumenischen Arbeitskreis bereiten wir für den 28. bis 31. Oktober eine Festwoche vor, deren Eckdaten wir bereits vereinbart haben", sagt Hanns-Peter Giering von der Evangelischen Stadtkirchengemeinde, deren Hauptgotteshaus die 1250 geweihte und ab dem 14. Jahrhundert in ihrer jetzigen, stadtbildprägenden Form und Größe genutzte Maria-Magdalenen-Kirche ist. Ein für den 17. Januar vereinbartes Treffen von Vertretern aller christlichen Gemeinden Eberswaldes werde dazu beitragen, das noch grobe Raster an Veranstaltungen mit weiteren Details aufzufüllen.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten wird es am 28. Oktober ein Fest an der Luther-Eiche geben, die sich oberhalb der Schillertreppen befindet, 1892 im Gedenken an den Reformator gepflanzt und 1906 an ihren jetzigen Standort umgesetzt wurde. "Wir haben ein Bühnenprogramm und einen Stationsbetrieb vorgesehen", teilt Hanns-Peter Giering mit. Noch sei aber zu klären, was auf dem Areal in Sachen Infrastruktur möglich sei. "Wir prüfen gerade, wie es mit Strom und Wasser aussieht", erläutert der Pfarrer der Stadtkirchengemeinde, die 2400 Mitglieder hat und damit die größte christliche Gemeinschaft im 41 000 Einwohner zählenden Eberswalde ist.

Für den 29. Oktober ist ein Reformationsmarkt an der Maria-Magdalenen-Kirche angekündigt, der um 10.15 Uhr mit einem Familiengottesdienst beginnt. "Zu den Glanzlichtern des Marktgeschehens dürften die historischen Bilder gehören, in denen wir Szenen aus der Zeit von vor 500 Jahren und aus Luthers Leben zeigen", berichtet Hanns-Peter Giering, der sich schon darauf freut, dass Mitglieder der Stadtkirchengemeinde in Kostüme schlüpfen. Ob auch der Thesenanschlag zu Wittenberg zu sehen sein wird, lässt der Pfarrer offen. Ein wenig Spannung müsse sein, sagt er.

Zugunsten des Reformationsmarktes wird in diesem Jahr übrigens auf den traditionellen Erntedankmarkt an der Maria-Magdalenen-Kirche verzichtet.

Am 30. Oktober steht Theater auf dem Festprogramm. Vermutlich ab 19 Uhr, die genaue Zeit ist noch Verhandlungssache, führt die Theater-Kompanie aus Leipzig im Gotteshaus ihr "Luther-Spektakel" auf.

Am 31. Oktober steuert die Festwoche ihrem Finale entgegen - mit einem ökumenischen Gottesdienst ab 10.15 Uhr, zu dem alle Eberswalder Christen in der Maria-Magdalenen-Kirche willkommen sind, und ab 15.17 Uhr mit einem Reformationsliedersingen auf dem Marktplatz. "Dazu versammeln sich die Eberswalder Chöre und möglichst viele Einwohner zu einem hoffentlich riesigen Ensemble", sagt Hanns-Peter Giering. Die schräge Anfangszeit erkläre sich, wenn sie als Jahreszahl gelesen werde. Das Reformationsliedersingen sei eine bundesweite Aktion.

Während der gesamten Festwoche wird es eine Ausstellung geben, an der die Stadtkirchengemeinde und das Eberswalder Museum bereits unter Hochdruck arbeiten. Die Schau trägt den Titel "Evangelisch in Eberswalde" und besteht aus zwei Teilen, die im Museum und in der Maria-Magdalenen-Kirche besichtigt werden können.

Schon im Juli und im August macht im Gotteshaus für drei Wochen die von der Landeskirche konzipierte Ausstellung "Luther und die Juden" Station, die der Pfarrer besonders wichtig findet. "Wir wollen nicht nur jubeln, sondern auch die Seiten der Geschichte beleuchten, die heute negativ gesehen werden", sagt Hanns-Peter Giering.

Dem Reformationsjubiläum ist zudem die Kinderbibelwoche der Stadtkirchengemeinde gewidmet, die in den Herbstferien steigt. Und auch im für Erwachsene gedachten Glaubenskurs "Stufen des Lebens", der bereits am 12. Januar startet, dreht sich diesmal viel um Martin Luther. Kurzentschlossene können sich übrigens noch anmelden.

In Eberswalde sei die Reformation erst ab 1542 so richtig zum Tragen gekommen, betont der Pfarrer. Das gehe auf den Brandenburger Kurfürsten Joachim II. zurück, der 1539 das Abendmahl in beiderlei Gestalt erlaubt und das Land damit als evangelisch zu erkennen gegeben habe, erklärt Hanns-Peter Giering.

Bevor die kirchliche Erneuerungsbewegung Eberswalde erreichte, sei die Maria-Magdalenen-Kirche vor allem für unterschiedliche Gemeinschaften, die Vorgänger der Zünfte, das geistige Zentrum gewesen, führt der Pfarrer aus. Im Gotteshaus hätten damals bis zu elf Nebenaltäre existiert, die dem jeweiligen Heiligen gewidmet waren.

Anmeldung zum Glaubenskurs über das Gemeindebüro, Kirchstraße 6, Tel. 03334 287508