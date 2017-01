In SchÃ¶nwalde endet eine Ã„ra

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde (MOZ) Pfarrer Jörg Berchner erlebte am Sonnabend nach knapp 14 Jahren in den Kirchengemeinden Schönwalde und Schönerlinde eine bewegende Verabschiedung. Nach seinem letzten Gottesdienst wurde er vom Dienst in den Gemeindekirchen entpflichtet.

"Eine Ära geht zu Ende", diese Aussage war am Sonnabend gleich mehrfach zu hören. Berchner wurde nicht weniger bescheinigt, als "die Kirche ins Dorf geholt" zu haben, wie Ortsvorsteherin Maria Brandt es bei der anschließenden Feier im Landhaus Schönwalde benannte. Sie lobte seine "tolle Arbeit" und die hartnäckige Art, mit der es Berchner gelungen war, Zuschüsse in den Ort und speziell in die Wiederherstellung der Kirche zu holen. Auch bedankte sie sich für sein großes soziales Engagement und die Vereinsarbeit, die in Schönwalde bleibende Spuren hinterlassen werden. "Ich bedaure den Weggang von Jörg Berchner sehr. Es wird nicht seine Entscheidung gewesen sein, ich bin schon etwas traurig, dass er geht", bekannte Maria Brandt.

Zuvor hatte Berchner mit der Kirchengemeinde Schönwalde und Schönerlinde seinen letzten Gottesdienst gefeiert. In seiner Predigt sprach er über Sehnsucht und Vertrauen, auch über Demut und Gerüchte. Für feines Schmunzeln sorgte sein Bericht von einer Konfirmandenfahrt in eine Berliner Sternwarte. In weichen Sesseln zur Ruhe gekommen, ging der Blick in den Nachthimmel zu den Sternen, was Berchner offenbar zum Träumen brachte. "Jörg, du atmest so laut", wurde er von einer Jugendlichen geweckt. Die Episode steht für das enge und vertrauensvolle Verhältnis, dass Berchner zu Jugendlichen der Kirchengemeinde und darüber hinaus aufbauen konnte. Zudem bereicherte er das Gemeindeleben um etliche musikalische Noten. "Geblasen, gezupft, gesungen und sicher auch getrommelt", äußerte sich Superintendent Martin Kirchner lobend über Berchner. Dieser sei "ein kräftiger Motor" gewesen, der "Impulse gegeben und Entwicklungen begleitet" habe.

Mit gereimten Predigten sorgte Berchner für Schlagzeilen, ebenso mit der erfolgreichen Sanierung der Kirche, die bis auf einige Restposten vor wenigen Monaten mit den Malerarbeiten im Inneren abgeschlossen werden konnte. Neben der Gemeindekirchenarbeit widmete sich Berchner auch der diakonischen Arbeit im Kirchenkreis Nord-Ost Berlin, auch dafür bedankte sich Kirchner. "Sie haben dafür gesorgt, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt", so der Superintendent.

Nach dem Gottesdienst bildete sich eine lange Schlange an der Tür, an die Berchner sich zur Verabschiedung begeben hatte. "Danke für alles", war dort und wenig später im Landhaus der wohl am meisten zu hörende Satz.

Berchners Nachfolger im Amt ist Pfarrer Arne Warthöfer, der die Festveranstaltung im Landhaus nur zeitweilig besucht hatte. Berchner übergab ihm eine große Altarkerze, verbunden mit der Hoffnung, Warthöfer werde viel Zeit in den Kirchengemeinden Schönerlinde und Schönwalde verbringen.

Eine Umstellung erscheint allerdings schon deshalb möglich, weil Warthöfer nur zu jeweils 25 Prozent für die beiden Kirchengemeinden zuständig ist. Der zweite Teil seiner Arbeit gilt der Kirchengemeinde Blankenfelde. Berchner hatte dagegen noch 80 Prozent seiner Arbeit für Schönwalde und Schönerlinde zur Verfügung.

Wie Berchner sagte, tritt er nun eine zehnwöchige Studienzeit an, die auch dem Zweck diene, nach knapp 14 Jahren in Verantwortung einmal Luft zu holen. "Das sind zehn Wochen ohne Gottesdienste und Abendtermine, dafür Zeit für die Familie und für meine Studien. Am Ende werde ich eine Studienarbeit vorlegen, die ich auch verteidigen muss", so Berchner. Danach begibt er sich für drei Monate nach Berlin, um sich in der Osterkirche in der Samoastraße vorzustellen. "Ich sehe das als Praktikum an, ohne dass ich sagen kann, dort wird die nächste Pfarrstelle sein. Sie ist derzeit auch nicht ausgeschrieben", ließ Berchner wissen, wie er auch einräumte, sich früher schon einmal auf eine andere Pfarrstelle beworben zu haben. Zu seiner Freude sang während der Veranstaltung im Landgasthof noch der MäN A KOR, ebenfalls ein Kind Berchners. "Die Idee kam 2004 von ihm, er trieb uns an und gab uns CDs mit, sodass wir üben konnten", erinnerte sich am Sonnabend Joachim Novotarski.