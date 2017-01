Studiolo mit den schÃ¶nsten Exponaten

artikel-ansicht/dg/0/

Altranft (MOZ) Die Gebäudestruktur des Museums Altranft - Werkstatt für ländliche Kultur" steht. Die Verwaltung sei in der Schneiderstraße 18 in Altranft zusammengezogen worden, sagt Kenneth Anders, Leiter des Programmbüros, das die inhaltliche Arbeit des Museums verantwortet. "Die Tür steht offen, so dass die Altranfter Bürger vorbeischauen können", erläuterte er. Das Schloss bleibe zentraler Ausstellungsort, wobei die Galerie nicht mehr für wechselnde Kunstausstellungen zur Verfügung steht, sondern die Jahresausstellung für das jeweilige Jahresthema beherbergt.

Im Erdgeschoss des Schlosses befindet sich, wie bisher auch, das Café. Rechts von Eingang betreibt Susanne Stühr den Museumsshop mit Produkten aus der Region. Unmittelbar daneben befindet sich das "Studiolo". "Wir zeigen dort besonders schöne Stücke aus der Sammlung", sagt Anders. "Die Besucher sollen erkennen, welche Sammlungsschwerpunkte das Museum verfolgt, nach welchen Objekten wir suchen und in die Ausstellung aufnehmen wollen." Das Studiolo entsteht in der bisherigen Bibliothek, die ins Obergeschoss wechselte. In die Büros der alten Geschäftsführung zog das Archiv ein.

Im Berg-Schmidt-Hof dient die untere Scheune, in der Erntemaschinen standen, künftig für Veranstaltungen, die obere dagegen wird für Ausstellungen genutzt. Das Museum folgt dem Vorschlag des Ortschronisten Karl-Heinz Schwoch, im Fischerhaus an Menschen zu erinnern, die darin in ärmlichsten Verhältnissen gelebt haben. Ansonsten soll das Gebäude für vielfältige Projekte wie handwerkliche Museumsprogramme entwickelt werden.