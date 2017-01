Lodernde Flammen im Schneetreiben

artikel-ansicht/dg/0/

Bereits um 15 Uhr, als es noch hell war, eröffnete die Feuerwehr in Erkner am Sonnabend das Verbrennen. Insgesamt etwa 300 ausrangierte Bäume kamen nach und nach an der Feuerstelle im Strandbad am Dämeritzsee zusammen. Teilweise waren sie im Laufe des Tages von den Feuerwehrleuten im Stadtgebiet eingesammelt worden. Viele Gäste nutzten aber auch die Offerte, den Baum selber zum Schauplatz zu transportieren und als Dankeschön im Gegenzug ein Gratis-Getränk - wahlweise Glühwein, Tee oder anderes Alkoholfreies - zu erhalten.

Wenn die Feuerwehrleute Bäume in die Flammen nachlegten, zog dichter Qualm über die schneebedeckte Wiese; gleichzeitig war in der Nähe des knisternden Feuers nichts mehr zu spüren von der klirrenden Kälte des Abends. Gegen 18 Uhr schätzte Christian Bohne von der Feuerwehr die Zahl der Gäste, die bereits vorbeigeschaut hatten, auf knapp 150. Die Erkneraner veranstalten ihr Baumverbrennen traditionell am Sonnabend nach dem Dreikönigstag, eine Woche vor die meisten anderen Feuerwehren in der Umgebung. "Wir weichen bewusst auf den früheren Termin aus, um auch Gäste aus Nachbarorten anzulocken", sagte Bohne.

Die selbe Strategie gewählt hatte die Interessengemeinschaft Bürgerverein Hangelsberg, wenn auch aus anderem Grund. "Nächsten Sonnabend folgt bereits unsere Dankeschön-Veranstaltung für alle Helfer im Laufe des vergangenen Jahres", sagte die Vereinsvorsitzende Maria Loduchowski am Sonnabend beim Baumverbrennen auf der Festwiese am Anger. Der Besucherandrang war anfangs noch nicht ganz so groß wie erhofft, wie Maria Loduchowski einräumte. Dennoch konnte sie am späten Nachmittag bereits Positives bilanzieren. "Das Bereitstellen der Bäume lief in diesem Jahr viel disziplinierte ab als zuletzt", sagte sie. Was sie meinte: Die Helfer fanden an den Grundstücken im Ort tatsächlich ausschließlich Weihnachtsbäume vor, nicht aber Heckenschnitt und anderes Unerwünschtes, was in der Vergangenheit etwas Verdruss hervorgerufen hatte. Auf der Festwiese wurden die Besucher nicht nur mit Glühwein und Bratwurst verköstigt, sondern auch mit Bratäpfeln und gebrannten Mandeln. Am Grill bewirtete Ursula Sura die Gäste. "Wir haben diesmal 160 Würste besorgt, nachdem sie im vergangenen Jahr schnell ausverkauft waren", sagte sie.

In Briesen luden freiwillige Feuerwehr und Feuerwehrverein am Sonnabend zum Neujahrsfeuer auf den Festplatz hinter der Wache ein. Schon von weitem war das große lodernde Feuer gut zu erkennen. Vier Ladungen Bäume hatte die Feuerwehr vorab eingesammelt, auch diese waren schnell verbrannt. Andere Einwohner hatten vorab ihren abgeschmückten Weihnachtsbaum am Festplatz abgelegt, andere brachten mit der Familie ihre ausgediente Tanne zum ersten Treffen des Jahres mit. Als Dank gab es Gratis-Glühwein oder alternativ alkoholfreien Tee.

Den wärmsten Arbeitsplatz hatte Tobias Meeß, der unzählige Bratwürste und Kammscheiben auf dem Grill brutzelte. Nebenan ging an der zweiten Holzbude auch der Verkauf von wärmenden Getränke gut, zumal die Kälte kräftig an den Wangen zwackte. Man kam rege miteinander ins Gespräch, freute sich über das Schneetreiben und warb schon eifrig für den Sommer: Am 1. Juli lädt die Briesener Feuerwehr erneut zu einem großen Ball mit Tanz für jedermann auf den Festplatz ein.