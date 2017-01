Feuer auf dem Wehr-Areal

artikel-ansicht/dg/0/

Klar, dass er Sonnabendabend mithalf, als der Feuerwehr- und Freizeitverein um Chef Torsten Butt zum traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen auf dem Wehr-Areal einlud. Mehr als 150 Ziltendorfer kamen, geschätzt 80 Bäume wurden verbrannt. Bei Bier und Bratwurst traf man sich zum Plausch mit Nachbarn und Freunden. Die Frauen des Handtaschenclubs hatten Soljanka gekocht. Dem Club gehören Ziltendorferinnen jenseits der 50 um Ursula Butt an, die sich ehrenamtlich für ihren Ort engagieren und sich unter dem Dach des Feuerwehr- und Freizeitvereins wohlfühlen.

Den Brand der ausgetrockneten Nordmanntannen, Fichten und Kiefern hatte Bernd Franke, den alle Charlie nennen, unter Kontrolle. Der Ziltendorfer Anfang 60 war zwei Jahrzehnte lang Wehrführer, gab den Staffelstab inzwischen an die Jüngeren ab. "Charlie ist bei uns eine Instanz, hat unwahrscheinlich große Verdienste", lobte Ortswehrführer Nico Schneider. Torsten Butt hatte ihn und Schatzmeister Maik Gürtler Sonnabend zum "Pressesprecher" deklariert, "weil ich selbst mit der Organisation und Durchführung dieses Festes jede Menge zu tun habe", wie Butt fast entschuldigend meinte. Maik Gürtler erklärte: "Dieser mittlerweile 10. Treff zum Jahresauftakt ist eine Art Dorffest, auf dem wir uns gegenseitig die Hände drücken und gute Wünsche aussprechen."

Ziltendorfs Bürgermeister Danny Langhagel ließ sich entschuldigen. Er kurierte eine Grippe aus. Während eine Woche zuvor auch bei Fischer Schneider in Brieskow-Finkenheerd Weihnachtsbäume verbrannt wurden, lodern kommenden Sonnabend in Wiesenau (16 Uhr auf dem Dorfplatz) und in Vogelsang (17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus) die Flammen. Für das Amt Schlaubetal liegen zwei Termine vor: Am 14. Januar wird in Schernsdorf (16 Uhr am Sportplatz) und in Mixdorf (17 Uhr beim Sportzentrum) gefeiert.