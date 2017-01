Millionen fÃ¼r die Zukunft der Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Ohne Zigarillos geht bei Stahl wenig. Immer wieder geht der Griff zu den Glimmstengeln, nebenbei kämpft der Bernauer Bürgermeister aktuell mit einer triefenden Nase als äußeres Anzeichen einer handfesten Erkältung. Seinen Blick auf die Vorhaben des Jahres darf dieser Zustand temporärer Schwäche nicht trüben. "Wir stellen 2017 die Weichen für die kommenden Jahre, das ist klar", postuliert Stahl und denkt dabei nicht allein an den bevorstehenden Bau des neuen Rathauses. Der Grundstein für den Bau, da ist er sich sicher, werde spätestens im Herbst des Jahres gelegt. Dass die Verwaltung die neuen Arbeitsräume dringend benötigt, steht für ihn außer Frage. "Bernau wächst in den kommenden Jahren rasant, wir stellen uns auf die Zukunft ein", argumentiert er.

Zukunft, das bedeutet in der Hussitenstadt auch 2017 eine Vielzahl mittlerer und größerer Investitionen. In Zeiten des Wachstum gibt es gerade im Kita-Bereich keinen Stillstand. Da wäre beispielsweise die Kita an der Viehtrift, die nach der Inbetriebnahme im März immerhin 200 Kindern eine moderne Betreuung bieten soll. 3,3 Millionen Euro flossen in dieses Vorhaben. 150 000 Euro verschlingt die Vorplanung für eine neue Kita am Panke-Park. Weitere 150 000 Euro fließen in die Außenbereichsgestaltung der "Kita am Wasserturm". "Bernau kann den Anspruch auf einen Kita-Platz realisieren", bestätigt Stahl selbstbewusst.

Zuwachs bestimmt den Alltag der Stadt, das gilt auch für den Neubau von Wohnungen. Ab Oktober gehen die ersten Wohnungen im Panke-Park auf den Markt. Die WoBau befasst sich in Bernau Süd mit den Bau von 200 Wohnungen, und ab 2018 sollen 140 Wohnungen am so genannten Venusbogen realisiert werden.

Auch an den erheblichen Verkehrsproblemen der Stadt muss 2017 gearbeitet werden. Da wäre beispielsweise die Ladestraße, die in diesem Jahr geplant werden soll, um dann ab 2018 ertüchtigt zu werden. Sie gehört zu den zukünftig wichtigen Trassen der Stadt, um den Kollaps zu vermeiden und die Feinstaub-Belastung zu senken. "Wir wollen einen Stadtring vorantreiben, das ist kein Aprilscherz. Zu untersuchen wäre beispielsweise die Frage, ob die Breitscheidstraße beidseitig befahrbar bleibt und die Ladestraße zum Ring gehört, der einerseits Bernau Süd besser anbindet und sich quasi um die Bernauer Innenstadt legt." Gerade an der Gaskessel-Kreuzung und an der Europa-Kreuzung könnte nach Stahls Überzeugung ein Einbahnstraßen-Kreisverkehr die Feinstaubbelastung spürbar senken. "Die Zahl der gefahrenen Kilometer würde sich wohl erhöhen, aber der Verkehr fließt wenigstens. Jetzt wartet man an einigen Kreuzungen zu Stoßzeiten bis zu vier Grünphasen ab."

Ebenfalls auf der Agenda steht eine bessere Anbindung von Ladeburg. Um beispielsweise die Fichtestraße zu entlasten, könnte der Ortsteil eine direkte Anbindung an die A11-Anschlussstelle Bernau Nord bekommen. Und zweitens soll es eine Lösung für einen direkten Weg von Ladeburg in Richtung L 200 und damit nach Biesenthal geben.

Wie Stahl mit Blick auf die Ortsteile einräumt, sei nach der Investition in Birkholz die "Zeit der Dorfgemeinschaftshäuser" erst einmal vorüber. "Große Einzelinvestitionen stehen derzeit nicht an, aber wir suchen in ein, zwei Fällen nach Einzellösungen", deutet der Bürgermeister an.

Für den Bernauer Bahnhof wünscht er sich indes mehr als nur kleine Lösungen. So bringt Stahl den 175. Geburtstag des Bahnhofes ins Spiel, der in diesem Jahr ansteht. "Ich wurde jüngst von Bürgern darauf aufmerksam gemacht. Natürlich hoffe ich jetzt, dass die Bahn dieses Jubiläum aufnimmt und Impulse setzt, wie sie es - laut Wikipedia am 1. August 1842 - mit der Inbetriebnahme des Bahnhofes schon einmal tat." Beispielsweise könnte die Bahn demnächst den 30-Minuten-Takt beim Regionalexpress einführen und bei der S-Bahn auf den Zehn-Minuten-Takt wechseln. "Mehr als wünschenswert wäre auch eine Sanierung des Bahnhofsgebäudes. Es ist doch ein Unding: Wir als Stadt investieren Millionenbeträge, um den Vorplatz aufzuwerten und am Bahnhof blättert die Fassade und bekommt Risse", befindet André Stahl.

Beim Blick auf die wichtigen Belange in diesem Jahr bleibt auch das Thema Integration nicht außen vor. Hier zeigt sich Stahl froh, das es durch Asylbewerber zu keinen vergleichbaren Vorgängen kam, wie sie etwa aus Großstädten wie Köln, Dortmund oder Berlin berichtet wurden. "Wir erleben hier in jeglicher Hinsicht eine friedliche Zeit, nach meinem Verständnis sind jetzt die Sprachklassen sehr wichtig."

Nicht beantworten kann Stahl indes die Frage, warum eigentlich seit Jahren, augenscheinlich durch Vietnamesen, in der Brauerstraße ungestraft mit unverzollten Zigaretten gehandelt werden darf. "Ich sehe das auch jeden Tag, es passiert ja vor unserer Haustür. Ich wundere mich selbst, dass die Polizei an dieser Stelle nichts tut oder keine Erfolge erzielt. Er ist ja quasi eine Institution, dieser steuerfreie Zigarettenverkauf mitten in unserer Stadt. Warum das so ist, kann ich nicht erklären."