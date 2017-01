artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa/bb) Nur in Unterhose in die U-Bahn: Rund 200 Menschen sind am Sonntag im winterlichen Berlin einem entsprechenden Aufruf gefolgt. Unter dem Motto "No Pants Subway Ride" trafen sie sich am U-Bahnhof Frankfurter Allee, um von dort aus in mehreren Gruppen auf verschiedenen Strecken durch die Hauptstadt zu fahren. Obenrum und an den Füßen trugen die Teilnehmer ihre normale Winterkleidung, untenrum nur Boxershorts, Hotpants oder Slips.