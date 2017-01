Wilke will ZÃ¼gel in der Hand behalten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Optimismus und Ungewissheit prägten am Sonntag den diesjährigen Neujahrsempfang von Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) im Rathaus. Wilke blickte auf ein alles in allem gutes Jahr 2016 zurück. Er bekräftigte seine Kritik an der Landesregierung, Frankfurt die Kreisfreiheit nehmen zu wollen.

Eine Spende für Kinder in Kenia: Der neunjährige Sternsänger Ansgar Müller von der Evangelischen Grundschule sammelte für Not leidende Kinder in Afrika. Rosi und Falck Bell stecken einen Schein in das Kästchen.

Der Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters und seiner Beigeordneten Markus Derling (CDU) sowie Jens-Marcel Ullrich (SPD) war erneut gut besucht. Martin Wilke zeigte sich entschlossen, am Kurs festzuhalten, die Kreisfreiheit der Stadt Frankfurt nicht aufzugeben. Nach wie vor sei ihm unklar, wie durch die von der Landesregierung beabsichtigte Gebietsreform Frankfurt als Oberzentrum gestärkt werden soll. "Wir wollen unsere Stadt weiter selbst gestalten und die Zügel in der Hand behalten", betonte er kämpferisch. Dafür gab es Applaus.

Noch im Januar erhoffe er sich aus einem Gespräch der Oberbürgermeister der kreisfreien Städte mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Aufschluss über den weiteren Weg bei der Kreisreform. Um dieses Gespräch hätten die Oberbürgermeister gebeten. "Die Verschiebung der Verabschiedung der Gesetze bis nach den Bundestagswahlen zeigt, dass die Landesregierung entdeckt hat, dass man eine solche Reform nicht an den Bürgern vorbei machen kann", sagte Wilke. Er hoffe, dass dies nicht nur Taktik vor den Bundestagswahlen sei, sondern der Beginn einer ehrlichen Befassung mit der Sache. Auch prominente Politiker wie Manfred Stolpe und Gregor Gysi hätten in den vergangenen Tagen den eigenen Genossen nachdenkliches gesagt.

OB Wilke blickte in seiner Rede vor allem auf ein seiner Meinung nach erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Er streifte dabei fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Zu Beginn erwähnte er die vielen Jubiläen in der Stadt. Dazu gehörte das 25jährige Bestehen vieler kleiner Unternehmen. In seiner Aufzählung nannte er aber auch das 25jährige Bestehen des Oberstufenzentrums, 15 Jahre Evangelische Grundschule, 85 Jahre Markendorf-Siedlung... "So vielfältig wie die Jubiläen, so vielfältig ist ein lebendiges Leben in der Stadt Frankfurt", betonte Wilke.

Vor allem den vielen Ehrenamtlern dankte Wilke. "Die Ehrenamtler tragen dazu bei, dass wir in der Stadt zusammenstehen und vorankommen", betonte er. Wilke hob die Bürgerinitiative Paulinenhof hervor, durch die ein Spielplatz auf den Weg gebracht wurde. "Solche Initiativen wollen wir als Stadtverwaltung künftig stärker unterstützen", sagte er. Voraussetzung sei jedoch ein weiter konsolidierter Haushalt. Durch ihn könne sich die Stadt dann weitere Spielräume für freiwillige Leistungen erschließen. Wilke kündigte an, den Haushalt 2017 noch im März zur Entscheidung zu stellen.

Der Oberbürgermeister sieht in der weiteren Entwicklung der guten nachbarschaftlichen Beziehungen von Frankfurt und Slubice ein Fundament für eine gedeihliche Entwicklung beider Städte. "Ich sehe zu einem Europa, in dem Länder und Menschen zusammenarbeiten, keine Alternative", betonte er. Die Städte Frankfurt und Slubice setzten dabei ein Zeichen, das auch überregional wahrgenommen werde. In diesem Jahr werde man beispielsweise die Zusammenarbeit mit Slubice beim Stadtfest ausbauen.

Zu Beginn des Neujahrsempfangs begrüßten die Sternsinger der Katholischen Pfarrgemeinde Heilig Kreuz die Gäste. Damit waren die Besucher des Neujahrsempfangs einen Tag vor dem Bundeskanzleramt dran. Denn heute werden vier Frankfurter Sternsinger das Erzbistum Berlin beim Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin vertreten. Die Sternsinger sammeln in diesem Jahr Spenden für Not leidende Kinder in Kenia.

Der Schauspieler Stefan Stern vom Modernen Theater Oderland stimmte als Martin Luther die Besucher auf das Luther-Jubiläumsjahr ein. Am 31. Oktober jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther, der Überlieferung nach, an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Im Mai wird in der Frankfurter Marienkirche Ministerpräsident Dietmar Woidke das brandenburgische Kulturjahr mit einer Ausstellung "Bürger - Pfarrer - Professoren. St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg" eröffnen.