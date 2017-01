Schunkeln fÃ¼r den Zamperschmaus

artikel-ansicht/dg/0/

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Mit lauter Schunkelmusik und kunterbunt verkleidet liefen am Wochenende die Jecken des Finkenheerder Fastnachtsclubs von Haus zu Haus, klopften an jede Tür und baten um Zutaten für den gemeinsamen Zampernschmaus.

Wärme tanken an der Feuerschale: Bei den Rückerts in der Ernst-Thälmann-Straße gab es am Sonnabendmittag das Pausenbrot. Hausherr Mario ist Präsident des Karnevalvereins. Die Vereinsmitglieder sind zwischen sechs und 80 Jahre alt.

Ob als Flamingo oder Ordensschwester, im standesgemäßen Gehrock eines Zeremonienmeisters oder im kunterbunten Clownskostüm - mehr als 30 Mitglieder des Finkenheerder Fastnachtsclubs (FFC) zogen Sonnabend und Sonntag durch die Straßen ihres Heimatortes. Sie klingelten oder klopften an jede Tür und baten um Zutaten für den großen Zampernschmaus, Kreschke genannt. Jeder Spender bekam ein Ständchen gesungen oder wurde zum Tanz, zum Tee oder Schnäpschen eingeladen.

"Zampern in Brieskow. Der Auftakt unserer Fastnachtsaison", brachte Jörg Skibba das originelle Treiben auf den Punkt. Auch kommenden Sonnabend, so der stellvertretende FFC-Präsident, werde in Finkenheerd, dem anderen Gemeindeteil, der Winter verjagt. "Treffpunkt ist dann 9 Uhr am Parkplatz der Firma Siebke. Am Abend werden die erzamperten Spenden vernichtet."

Welche Spenden Skibba meinte? Die zwei Flaschen Sekt zum Beispiel, die Baggerfahrer Peter Seidel den FFC-Jecken in die Hände drückte. Der Bauarbeiter, meist auf Montage, wohnt im Akazienweg. "Durch meinen Beruf bleibt oft wenig Zeit fürs eigene Zuhause. Aber dieses Zampern heute wollte ich mir nicht entgehen lassen", erklärte der 46-Jährige. Er kenne hier fast jeden im Ort. Flugs stieß er mit einem Schluck Likör aufs neue Jahr an - "garantiert alkoholfrei", wie Seidel augenzwinkernd meinte.

Im Akazienweg wohnt auch Birgit Kessler. Sie tanzte vor ihrem Häuschen mit dem bunt kostümierten Dieter Wunsch. "Mein Mann ist für die Faschingszeit nicht zu begeistern. Ich aber finde sie schön und hab mich auf die stimmungsvolle Zampertruppe riesig gefreut."

Mitglieder des FFC sind schon seit Jahren Uta Siebke und Andreas Schönherr. Während er für die Musik und somit für Stimmung sorgte, hat Uta Siebke die ehemalige Gardetruppe des Vereins wieder aktiviert. "Wir Frauen sind zwar ein bissel in die Jahre gekommen. Aber Rost, nein Rost haben wir noch lange nicht angesetzt." Das Zampern gehöre einfach zum FFC, "weil hier unser Lebensmittelpunkt ist."

Das meinten auch Edith Schulze aus dem Sandweg und Paula Triebke aus der Thälmannstraße. "Was für die Kleinen", sagte Rentnerin Schulze und überreichte Jörg Skibba und seinem Gefolge einen Beutel mit Leckereien und Obst. Und die Jahrzehnte jüngere Paula Triebke brachte der lustigen Zampergemeinde ein großes Fläschchen mit Hochprozentigem an die Hoftür. Die ziert ein Mini-Schneemann, kaum größer als ein Baby.

Das Zampern ist eine alte sorbische Tradition. "Mit Masken und in Kostümen verkleidet zogen einst die Lausitzer mit Musik und dem Schlagen von Ruten durchs Dorf. Böse Geister des dunklen Winters sollten so vertrieben werden. Ein schöner Brauch, der schon vor Jahrzehnten auch den Weg nach Ost-Brandenburg gefunden hat", weiß Skibba. "Der wichtigste Termin des Monats ist für viele in Brieskow-Finkenheerd aber sicher der 21. Januar. Um 10 Uhr beginnt dann im Gemeindezentrum der Vorverkauf für unsere 35. Faschingssaison", rührt der 53-Jährige die Werbetrommel. Das Motto des Ü-60-Fastnachtballs am 3. März (16 Uhr), des Großen Fastnachtballs einen Tag später (19 Uhr) und der Kinderfastnachtsparty am 10. März (15 Uhr): "Egal, ob Regen, Hagel oder Schnee - gefeiert wird beim FFC!"

Die MOZ möchte gern wissen: Wo in der Region wird in den kommenden Tagen und Wochen noch gezampert und/oder Fasching gefeiert? Bitte informieren sie uns: Telefon: 03364 403850; Fax: 03364 403855; und E-Mail: eisenhuettenstadt-red@moz.de