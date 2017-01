Olaf SchrÃ¶der neuer Vorsitzender

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543081/

Der Handwerker-Männerchor hat einen Generationswechsel vollzogen. Denn Olaf Schröder (55) gehört zu den jüngeren Mitgliedern des Vereins. Bei der Jahreshauptversammlung am Sonnabendabend im Kurtheater, das der Chor als Vereins heim nutzt, löste er Manfred Kretke (70) ab, der nicht mehr für den Vorstand kandidierte. Auch Jutta Thielecke erklärte ihren Abschied als Schriftführerin. Lediglich Schatzmeister Frank Glocke (50) übt sein Ehrenamt weiter aus.

Zum zweiten Vorsitzenden wählten die Mitglieder Hartmut Franz aus Kunersdorf. Sein Vorgänger Frank Czylwik hatte bereits vergangenes Jahr sein Amt niedergelegt, so dass der Posten unbesetzt war. Volker Timm übernimmt in Personalunion das Amt des Schriftführers und Pressereferenten. Zu Besitzern des Vorstandes wählten die Mitglieder Ralf Dahlke, Hans-Georg Uebel und Frank Buß. Die Aufgaben der Revisionskommission nehmen Jutta Thielecke und Jürgen Jänsch wahr.

Zu den ersten Gratulanten gehörte Fred Hoppe, der als Wahlleiter fungierte und die Grüße der Vereinten Chöre Rinteln überbrachte. Hoppe ist dort aktiv und wirkt beim Handwerker-Männerchor passives Mitglied mit. Die beiden Chöre verbindet eine 26 Jahre alte Freundschaft, die in jährlichem Wechsel mit gegenseitigen Besuchen gepflegt wird. 2018 stehen große Jubiläen an: Der Handwerker-Männerchor wird 70, der Rintelner Chor 185 Jahre alt. "Wir sind anderes strukturiert und nehmen es nicht so ernst", erklärte Hoppe. "Wenn wir unter der Fuchtel von Endrik Salewski stünden, würde uns die Hälfte der Mitglieder weglaufen", fügte er schmunzelnd hinzu.

Olaf Schröder dankte den Mitgliedern für das Vertrauen und kündigte an, dass als Chorleiterin eine 22 Jahre alte Frau avisiert sei, die jetzt ihr Fachstudium für Erziehungswissenschaften in Berlin abschließen werde und es zudem gelernt habe, Symphonieorchester und Chöre zu dirigieren. "Wir werden dann nach dem Frühjahrskonzert den Wechsel des Chorleiters vornehmen und Endrik Salewski würdig verabschieden", kündigte Schröder in seiner ersten Ansprache nach der Wahl an. Salewski habe im November gebeten, von seinen Pflichten als Chorleiter aus gesundheitlichen Gründen entbunden zu werden. Alle Versuche, ihn umzustimmen, seien vergeblich gewesen, sagte Schröder. Ferner sehe er es als seine Aufgabe an, dafür zu sorgen, dass dem Chor im Kurtheater weiter ein Probenraum zur Verfügung steht. Bei Gesprächen mit Bürgermeister Ralf Lehmann und anderen Vereinen, könnte dieser bei den anstehenden Umbau im Obergeschoss entstehen und von mehren Vereinen zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden.

Der neue Vorsitzende will sich dafür einsetzen, dass der Handwerker-Männerchor wieder mehr Kontakte mit anderen Vereinen pflegt. So solle die Freienwalder Karnevalsgesellschaft (FKG) unterstützt werden, indem der Chor, wie früher, bei der Prunksitzung am 11.11. auftritt. Ferner sei ein gemeinsames Skatturnier mit anderen Vereinen im Kurtheater geplant. Der Termin sei am 17. März. Wegen Terminüberschneidungen werde es wohl mit dem Besuch der Rintelner in diesem Jahr in Bad Freienwalde nicht klappen. "Daher streben wir im Herbst ein gemeinsames Chorlager an", sagte Schröder.

Der Vorsitzende dankte der Handwerkskammer Ostbrandenburg, die durch Vizepräsidentin Siegrid Bohm vertreten war.Die Kammer helfe dem Chor materiell sowie finanziell und habe neben dem jährlichen Beitrag bereits eine Zuwendung in Form von T-Shirts oder Schlipsen zugesagt. Die Kammer habe angekündigt, das Jubiläum 2018 großzügig unterstützen zu wollen. Aufgabe des Vorstandes sei es nun, bis Juni den Finanzbedarf des Chors für das Jahr 2018 vorzulegen. Denn die Kammer beschließe bereits im dritten Quartal des Jahres ihre Finanzplanung.

Vor der Vorstandswahl zeichnete der bisherige Vorsitzende Manfred Kretke Mitglieder aus. Für 50-jährige Mitgliedschaft im Chor ehrte er Ekkehard Matzdorf und Karl-Heinz Masche, der wegen einer Erkrankung den Preis nicht selbst entgegennehmen konnte. Der Deutsche Chorverband verlieh ihnen jeweils die Ehrennadel in Gold, der Landeschorverband je eine Urkunde. Vom Handwerker-Männerchor gab es für jeden einen Präsentkorb.