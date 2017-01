artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Berliner Eisbär Wolodja (4) hat das Winterwetter am Wochenende sichtlich genossen. Der frischgebackene Vater stürzte sich in das eiskalte Wasser, kuschelte sich in den Schnee wie in ein Kissen und lag am Ende zufrieden auf der Eisdecke.