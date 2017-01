artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Mehr als 50 Gäste hat die evangelische Kirchengemeinde Erkner am Freitagabend bei ihrem traditionellen Neujahrsempfang begrüßen können. Gleich in doppelter Hinsicht im Mittelpunkt stand dabei Kantorin Karen Schubert. Mit der Blockflöte gestaltete sie gemeinsam mit ihrem Mann Georg am Flügel und mit dem Gemeindekirchenrats-Vorsitzenden Martin Vahlenkamp (Tuba) den musikalischen Teil des Abends. Und von Pfarrer Carsten Schwarz wurde sie mit Blumen für ihre Arbeit im musikalischen Bereich des Gemeindelebens geehrt.

Als Kantorin kümmert sich Karen Schubert nicht nur um die Protestanten in Erkner, sondern in zwölf Kirchen in der gesamten Region. Im von ihr geleiteten Chor sind auch Katholiken mit dabei. Eine ganz spezielle Darbietung dieses Ensembles liegt erst wenige Wochen zurück - die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach.

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Lothar Eysser, bezeichnete dieses Konzert in seinem Grußwort beim Neujahrsempfang als "kulturellen Höhepunkt im Leben der Stadt Erkner". Diese Einschätzung passte zu dem Ziel, das Pfarrer Schwarz am Freitag einmal mehr für das Wirken der Kirchengemeinde ausgab. "Wir wollen mittendrin sein in der Stadt", sagte er. Auch der Neujahrsempfang mit seinen zahlreichen Gästen von außerhalb der Kirche sei ein Tag, wo dies erfahrbar werde.

Dass sich Karen Schubert in Erkner zusätzlich einbringen kann, liegt wiederum an den Mitgliedern der dortigen Genezareth-Gemeinde. Eine Zahl von 60 Spendern ermöglicht durch ihre regelmäßigen finanziellen Zuwendungen die Existenz von Jugend- und Kinderchor sowie Instrumentalkreisen, aber auch die regelmäßigen Konzerte in der Kirche, zu denen der Eintritt stets frei ist. Auch diesen Geldgebern galt am Freitag der Dank von Pfarrer Schwarz. "Der Pool unserer Spender ist zum Glück stabil", sagte der Gemeindekirchenrats-Vorsitzende Vahlenkamp. Durch die große Zahl Freigiebiger sei man nicht von einzelnen Spendern abhängig.

Während weltliche Chöre oft mit Nachwuchsproblemen kämpfen, berichtete Karen Schubert von der Kantorei erfreuliches. "Wir haben immer wieder guten Zulauf, auch von jüngeren Sängern", sagte sie. Schwarz führte die gute Personalsituation auch auf die Atmosphäre im Chor zurück. "Die Leute dort sind auch abseits des Gesangs füreinander da", sagte er.

In den Neujahrsempfang eingebracht hatte sich auch die evangelische Kita, deren Mitarbeiter das Büfett vorbereitet hatten. Zu den Gästen von außerhalb der Gemeinde gehörten neben Stadtverordneten-Vorsteher Eysser auch der Vorstand der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas), Siegfried Unger, und die Geschäftsführerin der Wohnungsgesellschaft Erkner, Susanne Branding.