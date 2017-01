Polizeibericht Gransee vom 08.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder. Ein 30-jähriger Fahrer in einem Kleintransporter war so betrunken, dass er auf der A 10 kurz vor Birkenwerder von der Fahrbahn abkam und in der Leitplanke landete. Am Sonnabend um 8.25 Uhr maß die Polizei dann 1,39 Promille bei ihm. auch in Hohen Neuendorf und Hennigsdorf wurden am Wochenende Fahrer gestoppt, die getrunken hatten. 1,74 Promille hatte ein 59-Jähriger in der Friedhofstraße in Grieben intus. Er war am Samstagabend gestoppt worden. Alle Fahrer erhalten Anzeigen.

Graffiti quer durch die Stadt

Oranienburg. Offenbar aus einer Hand stammen 27 Graffiti an öffentlichen Gebäuden, darunter das Landratsamt und das Denkmal der jüdischen Gemeinde, die in der Zeit von Freitagabend bis Sonnabend, 7 Uhr, besprüht wurden. Besonders beschädigt wurde die Tankstelle in Germendorf mit allein 19 Schriftzügen, sogenannten Tags, die allesamt auf einen Verursacher schließen lassen. Es wird ermittelt.

Einbrüche in Hennigsdorf

Hennigsdorf. In ein Mehrfamilienhaus in der Stauffenbergstraße, in ein Büro beim Pflegedienst in der Feldstraße sowie in ein Eiscafé am Postplatz stiegen unbekannte Diebe ein. Sie verursachten Schaden und stahlen Computer und Geld. Bemerkt wurden die Einbrüche am Sonnabend und Sonntag.

Weißer Transporter entwendet

Fürstenberg. Ein weißer Transporter mit dem Kennzeichen OHV-MS 522 wurde vom Gelände des Fürstenberger Bauhofs gestohlen. Auch Arbeitsgeräte verschwanden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro.