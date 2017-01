Polizeibericht Bernau vom 08.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Böhmerheide. Erst schlugen Flammen aus dem Schornstein, dann ergriff das Feuer den gesamten Dachstuhl:Am Freitagabend ist bei einem Brand in einem Bungalow am Drosselweg nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Niemand sei verletzt worden. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, teilte ein Sprecher der Polizei-Inspektion Barnim am Sonntag mit. Bei der Brandbekämpfung kam die Freiwillige Feuerwehr aus Groß Schönebeck zum Einsatz. Zur Ursache für das Feuer hat die Kriminalpolizei inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

Häuser und Zäunebeschmiert

Werneuchen. Schmierfinken haben in der Nacht zum Sonnabend in Werneuchen erheblichen Schaden angerichtet. Sie besprühten in der Wesendahler Straße mehrere Häuser und Zäune sowie einen Stromverteilerkasten mit roter Farbe. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen. Wer in dieser Nacht in der Gegend etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 03338 3610 zu melden.

Auto kollidiert mit Baum

Ahrensfelde. Auf spiegelglatter Fahrbahn hat eine 32 Jahre alte Berlinerin am Sonnabend die Kontrolle über ihren Seat verloren. Ihr Wagen kollidierte in der Lindenberger Straße mit einem Baum. Die Frau musste leicht verletztim Krankenhaus behandelt werden. Ein erst ein Jahr altes Kind blieb unverletzt. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden: etwa 2000 Euro.

Einbrecherim Büro

Bernau. Unterhaltungselektronik im Wert von rund 2000 Euro haben Einbrecher in einem Büro in der Rüdnitzer Chaussee erbeutet. Sie waren dort in der Nacht zum Sonnabend eingedrungen.

Diebe holen Rad aus Keller

Eberswalde. Aus dem Keller eines Mietshauses an der Eisenbahnstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend ein Fahrrad entwendet. Die Polizei gibt den dabei angerichteten Schaden mit etwa 750 Euro an.

Schmierfinken am Werk

Eberswalde. Mit nicht lesbaren Schriftzügen haben Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend die Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Bergerstraße beschmiert. Dabei verwendeten sie großflächig gelbe und blaue Farbe. Schaden: rund 250 Euro.

Teures Verlangen nach Zigaretten

Eberswalde. Aus einem an der Heegermühler Straße geparkten Mitsubishi haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag Zigaretten gestohlen. Bei ihrem gewaltsames Eindringen ins Auto ist ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden.

Berlin: Auf der Strecke nach Treptow – Friedrichshain verengt sich noch bis zum13. Januar zwischen der Treskowallee und dem Blockdammweg die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen auf einen Fahrstreifen. Eine temporäre Ampel regelt den Verkehr. Trotzdem kann es zum Stau kommen.

Verkehrstipp