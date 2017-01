Polizeibericht Eberswalde vom 08.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Aus dem Keller eines Mietshauses an der Eisenbahnstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend ein Fahrrad entwendet. Die Polizei gibt den dabei angerichteten Schaden mit etwa 750 Euro an.

Schmierfinken am Werk

Eberswalde. Mit nicht lesbaren Schriftzügen haben Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend die Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Bergerstraße beschmiert. Dabei verwendeten sie großflächig gelbe und blaue Farbe. Schaden: rund 250 Euro.

Teures Verlangen nach Zigaretten

Eberswalde. Aus einem an der Heegermühler Straße geparkten Mitsubishi haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag Zigaretten gestohlen. Bei ihrem gewaltsames Eindringen ins Auto ist ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden.

Auto kollidiert mit Baum

Ahrensfelde. Auf spiegelglatter Fahrbahn hat eine 32 Jahre alte Berlinerin am Sonnabend die Kontrolle über ihren Seat verloren. Ihr Wagen kollidierte in der Lindenberger Straße mit einem Baum. Die leicht verletzte Frau wurde im Krankenhaus behandelt. Ein gerade ein Jahr altes Kind blieb unverletzt. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.