Polizeibericht Schwedt vom 08.01.2017

Templin (MOZ) Nach dem Fund von Kleidungsstücken an einem Geländer am Rundweg des Lübbesees in hat die Polizei am Sonnabendvormittag eine großangelegte Suchaktion gestartet. Ein Spaziergänger hatte die Sachen gegenüber dem Eingang zum Waldfriedhof entdeckt. Weil nicht auszuschließen war, dass sie einem hilfebedürftigen Menschen gehörten, kam ein Hubschrauber in dem Gebiet zum Einsatz – ohne Erfolg.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 03984 350

Ford plötzlich ohne Räder

Schwedt. Unbekannte haben Freitag kurz vor Mitternacht von einem in der Rosa-Luxemburg-Straße abgestellten Ford sämtliche Räder abmontiert und den Wagen auf Steine aufgebockt. Ein Passant hatte die Polizei über verdächtige Personen informiert. Die wenig später eintreffenden Beamten konnten die Diebe jedoch nicht finden.

Promille-Fahrergeschnappt

Schwedt/Pinnow. Ein betrunkener Autofahrer wurde in der Nacht zum Sonnabend aus dem Verkehr gezogen. Der 52-Jährige war der Polizei gegen 2.20 Uhr nach Anhaltezeichen auf der Werner-Seelenbinder-Straße zunächst entkommen, wurde dann auf der B 2 in Höhe Pinnow gestoppt. Eine erste Alkoholmessung ergab 1,74 Promille.