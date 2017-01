Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 08.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ihren Pkw VW Caddy mit dem amtlichen Kennzeichen FF-EH 78 hatte eine Frankfurterin am Freitag gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Apotheke an der Berliner Straße abgestellt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, da sich die Batterie entleert hatte. Trotzdem war der Caddy, als die Besitzerin am Sonnabend gegen 8.45 Uhr zum Parkplatz kam, verschwunden. Der Schaden beträgt etwa10 000 Euro.

Autospiegel abgefahren

An der Tunnelstraße ist von einem Honda Civic ein Spiegel durch ein anderes Fahrzeug abgefahren worden. Ein Zeugenhinweis führte die Polizei zu einem Auto in der Nähe, an dessen Steuer ein 32-jähriger Frankfurter saß. Er gab zu, das Auto gefahren zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

Toast angebrannt

Am Freitag kurz vor 18 Uhr gab es Feueralarm aus der Humboldtstraße. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass dort in einer Wohnung lediglich Toast in einem Toaster angebrannt war. Nach dem Lüften des Raumes war der Einsatz beendet.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Birnbaumsmühle. Am Dienstag wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf dem Buschmühlenweg gemessen.

Feuerwehr

Blitzer