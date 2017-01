Polizeibericht Strausberg vom 08.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. Seit Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, sind im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland 51 Verkehrsunfälle festgehalten worden, ist dem Polizeibericht zu entnehmen. Als überwiegende Hauptunfallursache wurden winterglatte Straßen festgestellt. Bei sechs Verkehrsunfällen sei es zu leichteren Personenschäden gekommen.

Kleidercontainerangezündet

Strausberg. Unbekannte haben am Sonnabend gegen 14.45 Uhr am Marienberg einen DRK-Kleidercontainer mittels fremder Zündquelle in Brand gesetzt. Polizeibeamte stellten am Brandort eine leere Packung Wunderkerzen sicher. Die Feuerwehr löschte den Brandherd. Personen oder Sachwerte seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen, heißt es im Polizeibericht. Schaden: 500 Euro.

VersuchterDiebstahl

Strausberg. In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte auf das Außengelände des OBI- Baumarktes eingedrungen. Sie schnitten bzw. bogen dazu ein Zaunfeld auf, entwendet wurde nichts. Sachschaden: 500 Euro.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Neuenhagen. In der Zeit von Freitag, 23.30 Uhr, bis Sonnabend, 14 Uhr, ist die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses in der Edelweißstraßeauf einer 1,5 x 1,5-Meter-Fläche mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Ein politischer Hintergrund sei nicht erkennbar, heißt es.