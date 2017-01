Meise und Sperling im Visier

artikel-ansicht/dg/0/

Heike Ebert hat es sich am Sonnabend um zehn Uhr im Wohnzimmer ihrer Eltern gemütlich gemacht, um Vögel zu zählen. "Von hier hat man einen guten Blick auf die Futterstellen", erklärt sie. Futterstellen, von denen gibt es in ihrem Vorgarten in Briescht so einige: Futterröhren, Häuschen, sogar eine geöffnete Kokosnuss hat sie aufgehängt - es ist ein Versuch. Eigentlich soll die Kokosnuss Spechte anlocken, doch bisher konnte sie weder Specht noch eine andere Vogelart an der Nuss picken sehen. Gefragter sind da schon die Sonnenblumenkerne, die Apfelstücken, die Walnüsse und die Haferflocken, die sie mit ein wenig Sonnenblumenöl vermengt hat.

"Es scheiden sich die Geister über die Bedingungen für Vögel", sagt die Hobby-Ornithologin. Sie hält sich an Peter Berthold und sein Werk "Vögel füttern - aber richtig" und füttert die gefiederten Freunde das ganze Jahr. "Man merkt schon, wenn die Vögel keinen Bedarf haben." Ihre Vorhersage bestätigt sich nach einer Stunde Zählen indes: Feldsperlinge, Haussperlinge und Kohlmeisen sind am häufigsten zu sehen. "Aber nur zwei Blaumeisen, das ist schon sehr wenig", kommentiert sie.

Mehr Blaumeisen und andere Meisenarten konnte hingegen Günter Knabe aus Eisenhüttenstadt am Sonnabend ab neun Uhr in seinem Garten zählen. Auch viele Sperlinge beobachtete er an den Futterstellen. Im Vergleich zum Vorjahr nachgelassen haben die Amseln, berichtet seine Frau Hannelore. Obwohl ihr Mann in diesem Jahr noch nicht dazu kam, bäckt er doch regelmäßig Kuchen für die Vögel im Garten. "Das Rezept habe ich aus einer Zeitschrift beim Zahnarzt", erklärt er. Für das "Meisenmenü" braucht man drei Eier, 500 Gramm Quark (40 Prozent Fettanteil), 450 Gramm Kokosfett, 100 Gramm Rosinen, 250 Gramm gehackte Nüsse, 300 Gramm Haferflocken und 120 Gramm Mehl. Alles vermischen und in einer Kuchenform bei 180 Grad etwa 20 Minuten backen. Nach dem Abkühlen schneidet Günter Knabe den Kuchen in Stücke und hängt ihn unter die Vogelhäuschen. "Da ist Betrieb, wenn der Kuchen da ist", sagt er und lacht.

Über Menschen, die wie Heike Ebert und Günter Knabe heimische Vögel füttern, kann sich Axel Schmidt, Nabu-Kreisvorsitzender von Beeskow, nur freuen. Neben der Fütterung hat er einen weiteren Tipp parat: Das eigene Grundstück mit Koniferen und Früchte tragenden Büschen bepflanzen. Wie stellt auch Heike Ebert seit Jahren fest? "Verwilderte Kräuterecken gibt es nur noch selten."

Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 93 000 Menschen an der Aktion beteiligt. Insgesamt gingen Meldungen aus rund 63 000 Gärten und Parks ein mit über 2,5 Millionen gezählten Vögeln. Gemessen an der Einwohnerzahl kamen die fleißigsten Zähler aus Brandenburg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen und aktuelle Zahlen unter: www.stundederwintervoegel.de