In Samt das JubilÃ¤umsjahr erÃ¶ffnet

Das erste Glas Sekt für die Orts-Oberen: Gemeindevertretervorsitzende Rita Schmidt und Bürgermeister Olaf Borchardt stoßen danach mit den Gästen des Neujahrsempfangs in der Giebelseehalle auf das Jubiläumsjahr von Petershagen an. Vor 650 Jahren fand der O © MOZ Gerd Markert

Wie ein Roter Faden hat sich das Mittelalter am Freitag durch den Neujahrsempfang des Doppeldorfs in der Giebelseehalle gezogen. Nicht nur, dass die Gemeindeoberen in Samt und Seide erschienen. Dazu die Gruppe Pipentid aus dem Ort, die mit ihren mittelalterlichen Gesängen und im Bauernvolk-Verein über den Ort hinaus bekannt ist.

Auch die Sternsinger, die diesmal den Empfang eröffneten, sind in ihrer Optik und Historie jener Zeit entlehnt. Wenngleich sie für ein sehr gegenwärtiges Projekt sangen und auf Spenden hofften: für ein Projekt in Kenia.

Die "Verkleidung" von Bürgermeister und Gemeindevertretervorsitzenden erklärte sich nicht zuletzt mittels eines rasanten Ritts durch die Petershagener Historie, den Olaf Borchardt unternahm. Eine in Strausberg ausgestellte Urkunde habe 1367 erstmals den Namen gezeigt, berichtete er. Genau 650 Jahre später, ebenfalls an einem 6. Januar, treffe man sich nun hier. Viel mehr noch ins Detail werde Gemeindearchivar Holger Krahnke in einem Vortrag gehen, kündigte der Bürgermeister an.

Rita Schmidt ergänzte Borchardts geschichtlichen Ausflug mit aktuellen Fakten und im Jubiläumsjahr anstehenden Aufgaben. Ob in grauer Vorzeit oder jetzt, immer sei es um Kommunalpolitik gegangen, sagte sie und lenkte den Blick auf den Bau neuer Straßen, Ortsentwicklungskonzept, Entwicklung von Kita, Hort, Schulcampus, das eine oder andere möglicherweise gemeinsam mit dem Nachbarort Fredersdorf. "Was benötigen wir wirklich, was verträgt unser Ort?", stellte sie Fragen und bemerkte zur interkommunalen Zusammenarbeit, sie schleppe ein wenig.

Mit der Ankündigung monatlicher Höhepunkte im Zusammenhang mit dem Jubiläum - auch den Männerchor Flora 1877 gibt es 140 Jahre und die Freiwillige Feuerwehr Petershagen begeht den 110. Geburtstag - leitete sie über zur Ehrung von Menschen aus dem Ort, die durch ihre ehrenamtliche Arbeit das Leben auch im 650 Jahre alten Petershagen und seinem Geschwister-Ortsteil Eggersdorf lebendig halten.

Wie Dagmar Fröhlich, die z. B. den Verein Angerscheune mitgründete und zu einer beliebten Begegnungsstätte machte. Oder Günter Gerbig, der seit 1992 den Seniorenklub Petershagen prägte, wo er heute Ehrenvorsitzender ist. Sven Sydow, in dessen Adern Karnevalistenblut strömt, seit 36 Jahren närrisch aktiv. Michaela Teresiak vom Kinderhilfeverein, die seit 15 Jahren warmherzig und einfühlsam stets bereit steht. Und das Duo Dieter Schloder und Gerhard Peste, die "Hort-Opas", wie sie von den Kindern in der Holzwerkstatt von Schule und Hort Eggersdorf genannt werden. Ein Stück Mittelalter gab es für sie alle in Form einer dreibändigen Giertz-Ortschronik.