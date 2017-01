Sechs Siege fÃ¼r OPR-Reiter

artikel-ansicht/dg/0/

Zu Preisschleifen kamen außerdem Lisa-Marie Sowa, Siegmar Stroehmer und Martin Wißenbach (alle Neustadt) sowie Steffen Krehl (Lentzke). Aus dem Oberhavelkreis konnten Max-Hilmar Borchert, Frank Krückel und Isabelle Grandke (beide Neuhäsen) ins Preisgeld reiten.

Für mich war der Sonnabend der perfekte Tag, sagte Steffen Krehl. Der 38-jährige Springreiter wurde mit seinem Pferd Cannabis nach einer fehlerfreien Runde 15. von 60 Startern in der mittleren Tour. Bei 58,72 Sekunden blieb die Uhr stehen. Es war das fünfte Mal, dass die beiden ein Paar im Parcours waren. Der braune Wallach wurde vorher von seinem Vereinskameraden Sean Aruch geritten. Der aus Israel kommende Reiter hat dem Lentzker wegen eines Studiums sein Pferd überlassen. Der Sieg in dieser Prüfung ging an den Dänen Lars Bak Andersen, der 51,77 Sekunden für die Hindernisreihen brauchte.

In der Springpferdeprüfung der mittelschweren Klasse belegten Martin Wißenbach mit Carleyle, Siegmar Stroehmer mit Caramel sowie Steffen Krehl mit Caytano die Plätze zwei bis vier. Der Sieg ging an die Dänin Jennifer Fogh Petersen mit ihrem Pferd For Ever Fun, die Chefbereiterin im Stall des Veranstalters Herbert Ulonska ist.

Freuen konnte sich Steffen Krehl auch über seine Reitschülerin. Vanessa Müller gewann nach dem Auftakterfolg auch das Finale der Bronzetour in den Amateurspringen. In 28,62 Sekunden verwies sie auf der Stute Intra R den ebenfalls fehlerfreien Randberliner Quirin Stegemann (Pausin) mit Lucy (30,32) auf Platz zwei.

Das Finale der Junior-Future-Tour, ein nationales Springen der ostdeutschen Landesverbände, war an Dramaturgie nicht zu überbieten. Als letzte Starterin in der Siegerrunde, das acht von 22 Nachwuchsreiter erreicht hatten, machte Friederike Eggersmann mit dem einzigen Null-Fehlerritt auf ihrer Stute Calotta ihren Sieg perfekt. Bis dahin hatten alle Konkurrenten jeweils eine Stange von den Hindernissen geholt. Platz drei ging an Vereinskollegin Saskia Ohrmund mit Tabita und Fünfte wurde Isabelle Grandke (Neuhäsen/Oberhavel) mit Luna.

Über vier Stechen ging das Barrieren-Springen, das am Ende fünf von 15 Teilnehmern erreichten. Die Höhe von 1,80 Meter meisterten der Brandenburger Toni Eckardt (Wehnsdorf) mit Lukas, Philipp Schulze (Elmshorn) mit Catapult, Jan Meves (Nutteln) mit Calito und Harm Lahde (Aller-Weser) mit Larry. Die vier teilten sich den Sieg. Der einzige Oberhavel-Reiter der Prüfung, Frank Krückel, kam mit seinem Holsteiner Wallach Canderel bis ins zweite Stechen. Bei 1,65 Meter fiel eine Stange, sodass er mit zwei weiteren Konkurrenten Sechster wurde.

In einem "Jump und Drive"- Wettbewerb ging Max-Hilmar Borchert (Menz) als Sieger hervor. Der 26-jährige Oberhaveler setzte sich nach einem Springen und einem Auto-Hindernisparcours fehlerfrei gegen sieben Konkurrenten durch. Besonders freute das seinen Vater Andreas Borchert, der an diesem Tag seinen 55. Geburtstag feierte. "Leider kam die Feier etwas zu kurz, denn der Sport ging am nächsten Morgen weiter", so Sohn Max-Hilmar. Im Sattel von Caspino ging er in den Preis der Deutschen Kreditbank, das zweitwichtigste Springen des Turniers. Hier verhinderte ein Abwurf den Einzug in die Siegerrunde. Am Ende war es Rang 24 von 60 Startern. "Dennoch bin ich zufrieden. Ein Fehler bei solch einem schweren Parcours kann immer mal passieren. Im Bruchteil einer Sekunde muss man die richtige Entscheidung für das Pferd treffen. Einmal war es eben nicht die richtige...", sagte Borchert.