Ein Wirtschaftsingenieur mit Hang zum Humor

Falkensee (MOZ) Der Bundestags-Kandidat der Partei "Die PARTEI", Stefan Reckin, stand am vergangenen Samstag bereits zum dritten Mal am Bahnhof Falkensee und suchte bei Kaffee und Kuchen das Gespräch mit politisch Interessierten. Vielen musste er erst einmal erklären, was "Die PARTEI" eigentlich ist.

"Wir sind die ultimative Protest-Alternative - mit Humor und gänzlich ohne Hass. Deshalb wollen wir auch niemanden, der auch nur ansatzweise den Anschein erweckt ein Nazi zu sein, in unseren Reihen", erläuterte Reckin. Er sieht "Die PARTEI" jedoch nicht einfach als reine Spaßpartei. "Wir müssen natürlich irgendwann auch mal das Clowns-Kostüm ausziehen und zu ernsthaften Sachen übergehen. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass uns der Humor an keiner Stelle verloren geht."

Am wichtigsten ist dem 46-jährigen Wirtschaftsingenieur: "Transparenz! Intransparenz gibt es in den Kreisen, in den Kommunen, überall. Wir wollen einfach mal das Licht einschalten und auf eine lustige Art und Weise auf Missstände hinweisen." Ein Paradebeispiel hierfür war eine Aktion, bei der "Die PARTEI" 100-Euro-Scheine zum Preis von 80 Euro verkaufte und die Differenz ganz legal vom Staat erstattet bekam. Diese absurde Art der Parteienfinanzierung war bis Ende 2015 völlig legal und wurde bereits von der AfD ausgiebig in Form von Goldhandel betrieben. Erst als "Die PARTEI" mit ihrer gewollt überspitzten Aktion darauf aufmerksam machte, wurde das Gesetz geändert.

Nicht ohne Stolz sagte Reckin: "Wir sind noch nicht mal im Bundestag und haben schon das erste Gesetz geändert - nämlich die Parteienfinanzierung. Nun muss man sich mal vorstellen, was passiert, wenn wir wirklich im Landtag oder im Bundestag sitzen!"

Die "Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiativen" (kurz: "Die PARTEI") kennt Reckin schon von Anfang an durch seine Lieblings-Lektüre: das Satire-Magazin "Titanic", dessen Redakteure "Die PARTEI" im Jahr 2004 mit Frontmann Martin Sonneborn gründeten. Letzterer hat derzeit sogar einen Sitz im Europa-Parlament.

Anfang 2016 wurde Reckin selbst Mitglied und stieg im Sommer zum Bundestags-Kandidaten auf. Ursprünglich stammt der Mann aus der Schorfheide, hat Verwandtschaft im Havelland und wohnt seit 2008 in Großwoltersdorf (Oberhavel). "Ich kenne die Gegend und weiß um den einen oder anderen Missstand.", erklärte er. In seinem Wahlkreis, der "von Glienicke bis Fürstenberg und von Zehdenick bis Falkensee" reicht, stellt der Kandidat inzwischen immer häufiger seinen Info-Tisch an Bahnhofsvorplätzen auf.

Denn bis Mai muss er mindestens 200 Unterschriften sammeln, um im September auf dem Wahlzettel stehen zu dürfen und somit den Wählern das "Wahl-Büffet zu erweitern". 50 Unterschriften hat er bereits. Gleichzeitig sammelt er auch Unterschriften für die Landesliste. Wer "Die PARTEI" dabei unterstützen möchte, findet die entsprechenden Formulare sowie eine Anleitung auf Reckins Facebook-Seite www.facebook.com/stefanreckin.diepartei unter der Rubrik "Info", auf der Brandenburger "PARTEI"-Homepage https://die-partei-bbg.de/bundestagswahl-2017 sowie in Papierform bei jeder "Satire am Abend"-Veranstaltung im Falkenseer "Kronprinz".