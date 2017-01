Ein Neuer fÃ¼r den Abwehr-Block

artikel-ansicht/dg/0/

Der 31-jährige Berliner kommt vom SSC Südwest, der in der Berliner Landesliga (Staffel 2) spielt. Oguz kam dort in der vorherigen Saison 18-mal zum Einsatz. "Den Kontakt nach Eberswalde hat Lennard Peter geknüpft", berichtet Metin Oguz. "Er hat mich gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen will und so kam das dann zustande." Bereits vor einem Monat hat der Berliner den Vertrag bei Preussen unterschrieben.

"Ich bin von allen sehr herzlich aufgenommen worden, das war mir wichtig", sagt Oguz. Er hält viel von seinem neuen Team. "Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft besser ist, als es ihr momentaner Tabellenplatz aussagt. Das Team hat auf jeden Fall Potential. Ich werde versuchen, dabei zu helfen, dass wir uns in der Rückrunde weiter verbessern und viel mehr Punkte holen als in der Hinrunde."

Oguz ist gelernter Innenverteidiger, trifft aber auch das Tor, wie er beim arxes-Cup unter Beweis stellte. Auch der zweite Neuzugang Eric Krause, der aus dem eigenen Verein kommt und nach der Sportschule in Cottbus künftig wieder für Preussen kickt, war beim arxes-Cup am Start. Stürmer Kim Schwager kam in Zivil. Er fällt wegen seiner Anrisse des Innen- und Außenbandes 15 bis 16 Wochen aus.