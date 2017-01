FC Frankfurt gewinnt "energy-Cup"

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Fußball-Oberligist 1. FC Frankfurt hat am Sonnabend die 17. Auflage des "energy-Cups" gewonnen. Am Hallenfußball-Turnier des FC und der Stadtwerke Schwedt hatten vor rund 550 Zuschauern in der Sporthalle "Neue Zeit" zehn Mannschaften aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und dem Nachbarland Polen teilgenommen.