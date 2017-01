artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zu einem Spiele-Café lädt der Verein Wi-Wa-Wunderland am 18. Januar ein. Von zirka 14 Uhr bis etwa 17 Uhr können sich Jung und Alt in der Goetheschule in der Kastanienstraße 10-12 zum Spielen, Reden und Spaß haben treffen.