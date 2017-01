artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Am Freitag gibt es auf der Burg Storkow ein Mantra-Konzert. Dazu lädt Yogalehrerin Teresa Zeuner vom Yoga-Zentrum Prieros in Heidesee ein. Ab 20 Uhr spielt die Band The Love Keys. Die neuesten Mantras und spirituelle Lieder der beiden Musiker sollen dieses Event zu einem ganz besonderen musikalischen und kulturellen Erlebnis machen. Aleah & Ben haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das auf ihren Reisen im Frühjahr durch Indien und Bali entstanden ist.