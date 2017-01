Zum Jahresauftakt Treff am Lagerfeuer

artikel-ansicht/dg/0/

"Das machen wir im nächsten Jahr wieder", stand für den Marxdorfer Ortsvorsteher Constantin Schütze schon am Sonnabendabend fest. Zum ersten Mal hatte der Ortsbeirat zum Treff am Lagerfeuer eingeladen. Rund 60 Marxdorfer kamen. Das Dorf feiere Maifeuer und das Familienfest im Herbst, erzählte er. Die Idee anderer Orte, gleich zu Jahresbeginn einen Treffpunkt zu bieten, wollte man einfach mal testen. Die Mitglieder der Feuerwehr halfen kräftig mit und wollen auch bei der nächsten Auflage dabei sein. Das Feuer ließ sich angesichts von Wind und Schnee schwer entzünden, doch letztlich sorgten knastertrockene Weihnachtsbäume dann doch für ein großes wärmendes Feuer. Neben dem Austausch über allerlei Neuigkeiten kam natürlich das Gespräch auch auf einen Wunsch, den die Marxdorfer schon seit 2012 in jedem Jahr neu auf die Agenda setzen - die energetische Sanierung ihrer Mehrzweckhalle. "Bisher wurden alle Förderanträge abgelehnt. Und allein kann die Gemeinde die Mittel nicht aufbringen", erklärte Schütze. Für den Vierlindener Ortsteil wäre das Vorhaben wichtig, weil alle Gemeindeaktionen rund um das Zentrum stattfinden. Die Betriebskosten seien recht hoch. "Wir hoffen weiter", so der Ortsvorsteher. Bei Glühwein aus einem Elektrokocher und mit von Wolfgang Schalow zubereiteten leckeren Schmalzstullen verging der Abend schnell.

In Libbenichen hat der "sibirsche Abend" bereits Tradition. Zum neunten Mal lude die Feuerwehr um Wehrleiter Fred Jakob zum Weihnachtsbaumverbrennen ein. Jürgen Leim, Jörg Patella und Klaus Langhammer sorgten für das leibliche Wohl mit Würstchen, Bouletten und einer köstlichen Wintersuppe, wie immer kreiert von Chefkoch Udo Busch. Patrik Rosenkranz und Peter Plönske "fütterten" die Feuerschalen. Jeder, der einen abgeschmückten Weihnachtsbaum zum Verbrennen brachte, erhielt einen Glühwein gratis. Bei Glühwein und Punsch wünschten sich alle ein gutes 2017.

Zum vierten Mal trafen sich die Görlsdorfer zum Lagerfeuer am Gemeindehaus. Der Ortsbeirat hatte alles organisiert. Am Vormittag sammelten Frank Hampel und Karl-Heinz Hank Weihnachtsbäume im Ort ein. "Eine familiäre Atmosphäre und der Zusammenhalt der Görlsdorfer zieht mich immer wieder zu diesem Anlaß", sagte Mandy Schulz aus Diedersdorf. Hinter einer wind- und schneegeschützten Plane sowie im warmen Gemeindehaus gab es für die Einwohner und Gäste zum gemütlichen Beieinander Gegrilltes, Glühwein, Kinderpunsch, Bier, Kaffee und Tee.