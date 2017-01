Â«MoonlightÂ» gewinnt Golden-Globe-Hauptpreis

artikel-ansicht/dg/0/

Los Angeles (dpa) Der Film «Moonlight» von Regisseur Barry Jenkins hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in Beverly Hills bekannt. Schauspieler Casey Affleck kann sich über seinen ersten Golden Globe als bester Drama-Darsteller freuen. Belohnt wurde der jüngere Bruder von Ben Affleck für seine Leistung im Familiendrama «Manchester by the Sea». Emma Stone hat ihren ersten Golden Globe für ihre Rolle in der Musical-Romanze «La La Land»gewonnen.