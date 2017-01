Golzower ermitteln ihre TT-Dorfmeister

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Der erste Sonnabend im neuen Jahr ist in Golzow seit 15 Jahren dem Tischtennis vorbehalten. Der Sportverein hatte den Volkssporttag 2002 aus der Taufe gehoben. "Es ging uns damals darum, nach den Festtagen einfach ein Bewegungsangebot zu schaffen", erklärte Arne Uebelhack, Abteilungsleiter Tischtennis im Golzower Sportverein. An diesem Anspruch habe sich bis heute nichts geändert.

Nach einem leichten Teilnehmerrückgang im vergangenen Jahr sah es an diesem Sonnabend noch dünner aus. "Was sehr schade ist", bedauerte der Abteilungsleiter. Der Termin sei bekannt und der Aufwand gleich hoch. Meist gab es zwischen 35 und 45 Teilnehmer.

"Ein schönes Angebot, zumal für uns Teilnehmer alles kostenlos ist", freute sich Erik Nadler aus Manschnow. Er war mit seinen Söhnen Hannes (17) und Moritz (14) gekommen. Auch zu Hause würden sie öfter spielen, aber in so einer Halle mit den Bedingungen, das sei schon etwas anderes. Die beiden Jungs würden zudem immer besser. Noch halte er mit, "aber es wird schwieriger", gestand der Familienvater schmunzelnd.

Doch es geht um die Freude am Bewegen. Und die einte alle an den Platten. Extra für die Dorfmeisterschaft hatte der Verein alle Reserven herangeschafft, damit wenig Leerlauf blieb. Turnierleiter Dirk Wagner hatte die einzelnen Paarungen zusammengestellt. Die Jüngsten im Feld waren Tobias und Dominik. Die beiden Siebenjährigen kämpften genauso um jeden Punkt wie die Erwachsenen. Angesichts der geringeren Teilnehmerzahl wurden erstmals auch die Dorfmeister im Doppel ermittelt.

"Natürlich gucken wir, ob ein Talent dabei ist, das wir für den aktiven Spielbetrieb gewinnen können", gestand Arne Uebelhack. Er selbst habe mit sieben Jahren zum ersten Mal an einer Tischtennisplatte gestanden. "Mein erster Trainer war mein späterer Chemielehrer Eckhard Brand", blickte er zurück. Seit dem sei er dabei. Drei aktive Mannschaften hat der Sportverein. Die Erste Mannschaft spielt in der Kreisliga, die Zweite in der 1. Kreisklasse und die Dritte in der 3. Kreisklasse. Trainiert wird immer mittwochs und freitags in der Golzower Turnhalle. "Wer Lust hat, ist gern gesehen", betonte der Abteilungsleiter.

Er dankte Turnierleiter Dirk Wagner, der mit ihm einen reibungslosen Ablauf sicherte, sowie Cindy Meichsner, die dafür sorgte, dass kein Teilnehmer oder Zuschauer durstig oder hungrig blieb. "Dank geht auch an die Mitglieder der Sektion Tischtennis für die Vorbereitung des Turniers", gab Arne Uebelhack mit auf den Weg.

Ergebnisse: Männer: 1. Erik Nadler, 2. Alex Riedel. 3. Moritz Nadler; Frauen: 1. Katrin Peters, 2. Klara Wagner, 3. Manuela Klinger; Kinder: 1. Robin Riedel, 2. Dominik Zich, 3. Tobias Hartinger; Doppel: Männer: 1. Alex Riedel/Bert Friedrich, 2. Joachim Schmidt/Moritz Nadler, 3. Erik Nadler/Hannes Nadler; Frauen: 1. Sabina Schönfelder/Klara Wagner, 2. Katrin Peters/Pamela Riedel, 3. Manuela Klinger/Manuela Hartinger. Für die drei Erstplatzierten gab es Pokale und Präsente.