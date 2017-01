"Viel Freizeit hatte man nicht"

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute: Olesja Pahl aus Beeskow.

Olesja Pahl sitzt am Esstisch in ihrer Wohnung in Beeskow. Hinter ihr: eine Schrankwand über und über mit Büchern. Unzählige Notenhefte finden sich hier ebenso wie Biografien von Komponisten und Pianisten. "Es hilft beim Spielen, wenn man weiß, was für eine Persönlichkeit hinter den Stücken steht", erklärt sie. Besonders angetan haben es ihr Heinrich Neuhaus, Vladimir Horowitz, Franz Liszt und Frédéric Chopin.

Dabei ist die Liebe zur klassischen Musik keine, die ihr schon in die Wiege gelegt wurde. 1980 in Nowosibirsk im heutigen Russland geboren, zieht Olesja Pahl im Vorschulalter mit ihrer Mutter zu den Großeltern in Mogiljow, im Osten Weißrusslands. Als sie in der ersten Klasse ist, besucht eine Lehrerin der örtlichen Musikschule die Schüler und wirbt für ihre Einrichtung. Olesja Pahl ist angetan und entscheidet: Ich will Klavierspielen lernen. Warum sie sich ausgerechnet für dieses Musikinstrument entscheidet? Die 36-Jährige lacht. "Ich weiß es nicht. Vielleicht kannte ich bloß kein anderes."

Die Familie nimmt den Wunsch des Mädchens zur Kenntnis und meldet es in der Musikschule an. "Mit Musik hatte aus meiner Familie niemand etwas zu tun", erzählt Olesja Pahl. Dann korrigiert sie: Ihr Uropa mütterlicherseits hat verschiedene Streichinstrumente gespielt, davon erfahren hat sie aber erst Jahre später.

Mit dem Wechsel in die zweite Klasse beginnt der Klavierunterricht an der Musikschule. Während ihre Mitschüler nach Schulschluss spielen können, besucht Olesja Pahl dreimal wöchentlich die Einrichtung und wird in Musiktheorie und Gehörbildung, ebenso wie in Musikgeschichte und in ihrem Hauptfach, dem Klavier, unterrichtet. Mehrere Prüfungen muss sie regelmäßig ablegen und vorspielen. Anfangs übt sie neben dem Unterricht bei einer Nachbarin, weil ihre Familie kein eigenes Klavier besitzt. "Es war ja schon eine Investition", rechtfertigt sie. Und für den Fall, dass es nur eine kurze Laune des Mädchen ist - ist diese zu kostspielig.

Doch es ist keine Begeisterung auf Zeit, die sie packt. "Ich habe nicht mit Tausenden Sachen angefangen. Mein einziges Hobby war das Klavierspielen." Nach etwa einem Jahr ist es soweit: Olesja Pahl bekommt ihr eigenes Klavier. Es ist vor allem ihre Oma, die sie in dieser Zeit unterstützt. Sie vereinbart mit der Enkelin strikte Übungszeiten - an die sich die Musikschülerin hält. "Wenn man ein bestimmtes Niveau erreicht hat, dann fällt einem das Spielen leichter", meint Olesja Pahl.

Bevor sie mit 13 Jahren an das College für Musik und Choreografie in der Stadt wechselt, wird sie von einer älteren Dame unterrichtet. Die Frau war noch eine Schülerin von Heinrich Neuhaus gewesen. Daher also die Begeisterung für den russisch-ukrainischen Pianisten deutscher Abstammung? Olesja Pahl nickt. "Manche Stücke spielt man einfach und vergisst sie wieder." Nicht so bei Neuhaus.

Am College trifft die Jugendliche auf Gleichgesinnte. Sie alle eint das gleiche Schicksal: "Alle mussten üben", erklärt sie. In der neunten Klasse entdeckt die Schülerin ihre Liebe zur Trompete. "Als ich den Klang gehört habe ...", beginnt sie und unterbricht, bemüht um die richtigen Worte. "Der Klang hat mich einfach fasziniert", sagt sie dann. "Das Instrument hat lebenslang auf mich gewartet. Ich habe gedacht: Das ist es!"

Während die Entscheidung für das Klavier eher mangels Alternativen fällt, ist das Ja zur Trompete ein bewusstes Bekenntnis. Ob sie mit dem Gedanken gespielt hat, das Klavierspielen dann sein zu lassen? "Ein klein bisschen, aber ich war zu weit fortgeschritten, um es sein zu lassen." Und so wird Olesja Pahl fortan zusätzlich auch im Fach Trompete unterrichtet - mehr Prüfungen inklusive. "Viel Freizeit hatte man nicht", so die 36-Jährige.

Nach der 12. Klasse hat sie ihr Diplom zur Musiklehrerin und Konzertmeisterin in der Tasche. Ein halbes Jahr unterrichtet sie als Korrepetitorin am College, sie begleitet Schüler bei ihren Übungen am Klavier. Doch sie will mehr: Sie will Musik studieren. In Weißrussland gibt es eine einzige große Hochschule für Musik in Minsk. Über Bekannte kommt Olesja Pahl mit Deutschen und Deutschland in Kontakt. Hier bieten sich für die Musikerin mehr Möglichkeiten. Und so beginnt sie, mit demselben Fleiß, mit dem sie sich auch schon der Musik gewidmet hat, sich der deutschen Sprache zuzuwenden. Sie erhält Privatunterricht und fängt 2002 an, in Mogiljow an der Fakultät für Fremdsprachen Deutsch zu studieren. "Wenn es mit der Musik nicht geklappt hätte, hätte ich als Deutschlehrerin oder Dolmetscherin gearbeitet", sagt sie. Drei Jahre bleibt Olesja Pahl an der Hochschule und wechselt dann - ohne Abschluss - 2005 an die Fachhochschule Lausitz in Cottbus, heute Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU).

In Brandenburg studiert sie Musikpädagogik mit Klavier und Trompete im Hauptfach. 2013 beendet sie ihr Studium mit Diplom. Bereits während des Studiums beginnt Olesja Pahl zu arbeiten. Seit 2008 unterrichtet sie an der Musik- und Kunstschule Clara Schumann am Gymnasium im Stift Neuzelle und spielt Orgel in der Storkower Kirchengemeinde. Seit 2011 unterrichtet sie zudem an der Musikschule in Bad Saarow und hat seit 2014 einen Lehrauftrag an der BTU als Korrepetitorin und für Klavier im Nebenfach.

Daneben ist sie immer wieder sowohl alleine als auch mit verschiedenen Partnern auf der Bühne zu erleben - mal am Klavier, dann wieder an der Trompete oder an der Orgel. Sie begleitet Chöre wie zum Beispiel die Frauen-Formation "Cantabile" aus Müllrose und hat für 2017 auch einen Vorsatz gefasst: mehr Konzerte spielen. Dafür übt die Mutter einer zehnjährigen Tochter derzeit Waldrauschen und Gnomenreigen von Liszt.