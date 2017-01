Alter Diebstahl aufgeklÃ¤rt

artikel-ansicht/dg/0/

Beerfelde (MOZ) Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei in Beerfelde einen mutmaßlichen Fahrraddieb entdeckt. Am Freitag erhielten die Beamten telefonisch einen Hinweis auf einen polizeibekannten jungen Mann. Der 21-Jährige befinde sich in Besitz zahlreicher Fahrräder, hieß es. Die Polizei überprüfte vor Ort die Rahmennummern der Räder. Dabei entdeckte sie ein Damenrad der Marke Camporello, das bereits seit fünf Jahren in Fahndung stand. Es war im Januar 2012 in Fürstenwalde aus einem Keller gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.