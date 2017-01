Freikarten fÃ¼r Empfang

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wer als Gast am Neujahrsempfang der Stadt und der städtischen Unternehmen teilnehmen will, bisher dazu keine Einladung hat, sollte sich heute beeilen. Denn ab heute werden beim Tourismusverein Oder-Region Eisenhüttenstadt in der Lindenallee 25 zu den üblichen Öffnungszeiten 100 Eintrittskarten an interessierte Bürger vergeben. Pro Person werden maximal zwei Eintrittskarten abgegeben. Der Neujahrsempfang am Sonnabend beginnt um 18 Uhr. Nach dem Programmteil mit einer Rede von Bürgermeisterin Dagmar Püschel wird ein kleiner Imbiss geboten.