Laufen unter fachlicher Anleitung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543138/

Seit November hat er die Sportler aus Frankfurt und dem Eisenhüttenstäder Raum - meist jenseits der 30 - auf diese Weise um sich gescharrt. "Das ist ein Klientel, das unter fachlicher Anleitung leistungsorientiert trainieren möchte, auch wenn es viele nicht so formulieren. Ich will ihnen aufzeichnen, welche Möglichkeiten es über das Training von Ausdauer, Geschwindigkeit und Laufstil gibt, eine Leistungssteigerung zu erzielen", beschreibt Holzäpfel, der auf weit über vier Jahrzehnte Erfahrung blickt (Marathon-Bestzeit 2:26:42 Stunden). Der 59-Jährige lief nach mehrjähriger Wettkampfpause vor zwei Jahren die zehn Kilometer wieder in 38 Minuten.

Seine Vorgeschichte hat der Holzinger Lauftreff in der RBB-Laufbewegung, die Holzäpfel vor ein paar Jahren übernommen hat, die aber mehr von Nordic Walkern als von Läufern angenommen wurde. Im vergangenen Jahr hatte er auf Bitte der BSG Rentenversicherung ein Laufseminar angeboten. Das kam zum einen gut an, zum anderen hat Holzäpfel, der über eine Trainer-B-Lizenz verfügt, festgestellt, dass ihm diese Art der Trainingsanleitung liegt. Und da ohnehin viele Laufbegeisterte zu ihm in sein Sportgeschäft kommen, machte er Nägel mit Köpfen. Er schnürt so seinen Kunden und weiteren Interessierten ein Gesamtpaket, bietet statt Preisnachlass eine umfassende Beratung in Sachen Bekleidung und Schuhe sowie individuelle Trainingspläne und eine Betreuung, die das Internet so nicht schafft. "Die meisten haben als Erwachsene mit dem Laufen begonnen, kennen sich mit Begriffen wie Lauf-ABC und der technischen Umsetzung nicht aus", weiß Holzäpfel. So korrigiert er beim Training Ausführungen und Laufstil. Und so manches Mal kommt er aus dem Staunen nicht raus: "Manche quälen sich beim Bergtraining oder den langen Läufen wirklich. Und trotzdem kommen sie wieder."

"Wie will man denn wissen, wo seine Grenzen sind, wenn man das nicht austestet? In der Gruppe gelingt das besser als allein. Und man lernt, auf seinen Körper zu hören", beschreibt Janet König. Der 32-Jährigen ist es mit dem Laufen gelungen, ihre Rheumaerkrankung gut in den Griff zu bekommen. Nun sind ihr schon Marathonläufe zu kurz ... Ingo Bredler findet gut, "dass innerhalb der Gruppe das Leistungspensum differenziert wird. Man lernt viel voneinander", sagt der 50-Jährige, der seit 15 Jahren läuft und im März in Barcelona eine Marathon-Bestzeit von 3:15 Stunden anstrebt. "Man trainiert anders, wenn man Tipps bekommt", hat auch Michael Pötsch (51) erfahren.

Jürgen Holzäpfel, der in diesem Jahr den Oder-Spree-Cup bestreiten will, sieht den Lauftreff auch als "Dankeschön und Serviceleistung von Holzinger-Sport". Er selbst bekommt Dank auf unerhoffte Weise zurück. "Viele aus der Gruppe hatten sich beim Städtelauf Slubice-Frankfurt und dem Müllroser Seenlauf als Helfer gemeldet."