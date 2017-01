Dezember zu warm

artikel-ansicht/dg/0/

Angerm├╝nde (MOZ) Weihnachten war zu warm. Vom 23. bis 27. Dezember erlebte die Uckermark einen frostfreien Zeitabschnitt. Also das typische Weihnachtstauwetter, wenngleich es nichts zu tauen gab. Das Maximum der Lufttemperatur kletterte am 26. Dezember in Angermünde auf 10,8°C (Monats- und Uckermarkmaximum). In Grünow wurde ein Monatsmaximum von 10,3°C erreicht. Zusammen mit den Maximumwerten vom 24. und 25. Dezember landete Weihnachten 2016 in der Reihe der wärmsten Feste auf Platz fünf in der Angermünder Statistik. In diesen Top 10 sind vier Weihnachtsfeste ab 2011 vertreten.

Vom 8. bis 11. gab es einen zweiten milden frostfreien Abschnitt. Auch hier stieg die Maximumtemperatur in der Uckermark bis um die 10 °C an. An den restlichen Monatstagen traten nachts in der Regel leichte Fröste auf. In Angermünde blieb am 5. Dezember sogar das Lufttemperatur-Maximum unter 0°C - der erste Eistag dieses Winters.

Im Ganzen war dieser Dezember jedoch zu warm. Mit einer positiven Abweichung von 2,2 Kelvin in Angermünde und 2,3 Kelvin in Grünow kommt der letzte Jahresmonat aber nur auf Rang 20 in der über 100-jährigen Angermünder Statistik. Der milde Dezember trug auch dazu bei, dass das Jahresmittel der Lufttemperatur 2016 mit 9,7°C errechnet werden konnte. In der Angermünder Klimareihe seit 1908 positioniert sich das Jahr 2016 zusammen mit den temperaturgleichen Jahren 1990 und 2006 auf den Plätzen 9 bis 11.

Im Dezember fielen die Niederschläge fast ausschließlich in flüssiger Form. Lediglich am 17. Dezember wurden in Angermünde einzelne Schneeflocken beobachtet und am 2. Dezember automatisch registriert. Außerdem trat am 6. und 17. Dezember zu Glatteis gefrierender Niederschlag auf. In Angermünde kam eine Niederschlagsmonatssumme von 38,8 l/m² zusammen. Dieser Wert liegt 3,8 Liter unter der Monatsdurchschnittsmenge. In Grünow lag die Summe mit 37,2 l/m² um 4,7 Liter über der Referenzsumme des Monats. Die Jahressumme des Niederschlages ergab sich für Angermünde mit 456,7 Liter pro Quadratmeter (Jahresdurchschnitt 532,1 l/m²) und für Grünow mit 423,9 Liter (mittlere Jahressumme 482,7 l/m²). Beide sind gegenüber dem Referenzwert zu tief, stellen aber gegenüber 2015 eine leichte Erholung dar. Für Angermünde war es das vierte Jahr in Folge zu trocken.

Mit Sonnenschein wurden die Uckermärker auch im Dezember über Gebühr beschenkt. Unterm Strich kamen 120 Prozent der Normsonnenscheinsumme zustande. Auch in der Jahressumme wurde in Angermünde die mittlere Sonnenscheinsumme von 1702,3 Stunden um eine Stunde überboten.