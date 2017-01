Krimizeit fÃ¼r Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Am Donnerstag um 15 Uhr wird es spannend im Club der Bücherwürmer in der Bibliothek Wandlitz. Ein wertvoller Edelstein, der Blaue Karfunkel, wurde jüngst gestohlen. Die Bücherwürmer begrüßen den Kinderbuchautor Oliver Pautsch, der in der Reihe Klassiker für Erstleser des Arena-Verlages die Abenteuer von Sherlock Holmes und Doktor Watson neu erzählt. Alle Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren sind eingeladen, an dieser sehr interessanten Veranstaltung teilzunehmen. Die Kinder werden unmittelbar in das kriminelle Geschehen mit einbezogen und viel Spaß dabei haben.