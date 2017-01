Vorsorge mit SpaÃŸ-Faktor

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow-Platkow (MOZ) Mehr bewegen im neuen Jahr. Das ist ein Vorsatz, der am besten in der Gemeinschaft eingehalten werden kann. In der Gusower Turnhalle gibt es mittlerweile fast jeden Abend Gruppen, die eifrig Sport treiben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543142/

Bewegung in der Gruppe macht Spaß: Ein Garant dafür ist die ausgebildete Physiotherapeutin Kathrin Schlickeiser (vorn), die jeden Freitag in der Gusower Turnhalle einen Kurs absolviert. Jüngste Mit-Turnerin ist die neunjährige Amy (l.).

Bewegung in der Gruppe macht Spaß: Ein Garant dafür ist die ausgebildete Physiotherapeutin Kathrin Schlickeiser (vorn), die jeden Freitag in der Gusower Turnhalle einen Kurs absolviert. Jüngste Mit-Turnerin ist die neunjährige Amy (l.). © Doris Steinkraus

Freitagabend, kurz vor 19 Uhr. Nach und nach trudeln zehn Frauen und eine Neunjährige in der Gusower Turnhalle ein. Nach drei Wochen Fest-Pause geht es wieder los. "Fun - rhythmische Bewegung" heißt es jeden Freitagabend. 2012 hat Kathrin Schlickeiser das Angebot aus der Taufe gehoben. Sie ist Mitglied im Dorfclub Gusow 1961. "Wir haben damals als Verein überlegt, wie wir Geld einnehmen können, um den Bau eines Spielplatzes im Ortsteil Gusow zu unterstützen", erzählt die 30-Jährige. Sie ist ausgebildete Physiotherapeutin, führt in einer Praxis in Seelow von Berufs wegen verschiedene sportliche Kurse durch. "Ich treibe aber auch selbst unheimlich gern Sport", verrät die sympathische Übungsleiterin. Jeder Morgen beginne bei ihr mit einer Sporteinheit. "Da kam die Idee, einen Bewegungskurs in der Halle anzubieten und die Einnahmen für den Spielplatz zu nutzen." Alle, die im Laufe der Jahre dazu kamen, wurden informiert, fanden die Idee gut.

Zum Jahresende 2016 konnte der Spielplatz eingeweiht werden. Der Dorfclub hat eine beachtliche Summe zugeschossen. Natürlich kam nicht alles vom Sport-Kurs, aber doch ein ansehnlicher Betrag. Kathrin Schlickeiser hat ihren Frauen natürlich berichtet, dass dieses Ziel erreicht ist. Den kleinen wöchentlichen Obolus zahlen dennoch erst einmal alle weiter. Im Verein werde man besprechen, was möglicherweise als nächstes ansteht, erklärt die Übungsleiterin ihren Kursteilnehmern, die ihr ohne Diskussion den Beitrag weiter auf den Sporthocker legen. Jede Einnahme wird in einer Liste eingetragen. Nach der Eingangserklärung geht es los.

Aufstellung und dann schallt heiße Musik durch die Halle. 35 Minuten dauert das Erwärmungsprogramm. Zeit zum Schwatzen ist nicht. Man muss konzentriert der "Vorturnerin" folgen, um die schnellen Bewegungen richtig zu absolvieren und nicht aus dem Takt zu kommen. Oft werden mehrere Bewegungen gleichzeitig ausgeführt, sind bei Schrittfolgen auch die Arme gefordert. "Wer danach nicht schwitzt, hat nicht richtig mitgemacht", sagt Roswitha Schlickeiser. Die Mutter der Kursleiterin ist von Anfang an dabei. Sie habe immer Probleme mit der Schulter gehabt. Seit sie mitturnt, gehe es ihr besser.

Nach einer kleinen Verschnaufpause wartet der Kraftteil auf die Truppe. Der hat es in sich. Alle Übungen werden 40 Mal ausgeführt. Beine heben, Training der schrägen Bauch- und Gesäßmuskeln, Kombinationen von Stand- und Liegeübungen - da kommt mancher ins Stöhnen. Welche Krafteinheit dran ist, weiß vorher niemand. Sie wechselt jede Woche. Bei ihren morgendlichen Übungen probt Kathrin Schlickeiser neue Schrittfolgen und Kombinationen.

"Ich konnte den ganzen Dezember nicht kommen", erzählt Marika Ruft, die ebenfalls im Dorfclub und von Anfang an dabei ist. "Das habe ich heute ganz schön gemerkt." Manche Frauen kommen auch aus dem Umland, etwa aus Trebnitz, Seelow oder sogar aus Libbenichen.

"Ich bin durch Mundpropaganda auf den Kurs aufmerksam geworden", erzählt Diana Steinborn aus Seelow. Ihr bekämen die Übungen bestens, die Musik sei cool und Kathrin sei einfach eine tolle Leiterin. "Sie ist immer fröhlich und hat einen Spaß auf den Lippen." Das bestätigen alle im Kurs. Auch die neunjährige Amy kommt gerade deshalb gern mit Mutter Ulrike Hippmann jeden Freitag in die Halle. Es sei nicht so streng, mache Spaß, sagt sie. Das sei ihr wichtig, sagt Kathrin Schlickeiser. "Deshalb heißt der Kurs ja auch Fun." Was nicht bedeute, dass man das ganze lax nehme. Sie beobachtet genau, wie jeder die Übungen ausführt, gibt Hinweise, korrigiert. Ihr fachlicher Blick schweift ständig durch die Halle. Der Kurs ist deshalb auch auf maximal 15 Teilnehmer begrenzt. Mehr könnte sie nicht im Blick haben und damit würde ihr Anspruch nicht umsetzbar sein, erklärt sie. "Es nützt ja nichts, wenn man dem Körper mit falschen Bewegungen mehr schadet als nützt" erklärt sie. Und ist stolz, wie sich alle "gemausert" haben. Was die meisten anfangs noch völlig aus der Puste brachte, schaffen sie heute problemlos. Unbeschwerter kann persönliche Gesundheitsvorsorge nicht sein.