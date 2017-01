FÃ¼rs Leben lernen und Talente fÃ¶rdern

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg/Fredersdorf (MOZ) Gespannt wartet eine Traube von Schülern an der Eingangstür der Oberschule Fredersdorf. "Hereinspaziert", begrüßt Leon die Besucher. Der Sechzehnjährige ist einer der Schülerlotsen, die am Samstag beim Tag der offenen Tür durch das Schulgebäude führen. Das wirkt authentisch "und hat sich schon in den vergangenen Jahren bewährt", meint Rektorin Silvia Gast. Zeitgleich präsentierte sich das Fontane-Gymnasium in Strausberg, bei dem der Andrang besonders groß war.

In wenigen Wochen stehen die Halbjahreszeugnisse an. Für manche Familien und deren Kinder stellt sich die Frage: Wie soll es weitergehen? Viele nutzen daher die Gelegenheit, sich beim Tag der offenen Tür zu informieren. Auch Fachlehrer und Elternvertreter geben Tipps und berichten von ihren Erfahrungen. Etwa wie Birgit Görlich, deren Sohn Philipp die siebte Klasse der Oberschule in Fredersdorf besucht: "Die Eltern möchten von uns oft wissen, welche Schulabschlüsse möglich sind, welche Wahlpflichtfächer es gibt und ob der Wohnraum eine Rolle spielt", erzählt sie.

"Wenn man etwas fürs Leben lernen will, ist man hier genau richtig", gibt Leon, der Schülerlotse, an. Stolz präsentiert er die Holzarbeiten im Wirtschaft-Arbeit- und Technik-Raum. Der Fredersdorfer, der die zehnte Klasse besucht und Berufsfeuerwehrmann werden möchte, schätzt den praktischen Bezug der Schule. Beim Rundgang stehen unter anderem noch die Security-AG, die Informatik-AG und die Schulband auf dem Plan.

Im Chemie- und Physiktrakt schauen Dirk und Daniela Stumpe aus Petershagen interessiert bei Experimenten zu, die die Schüler vorführen. Nachdem bereits zwei ihrer Kinder die Oberschule besucht haben, soll nun auch ihr jüngster Spross folgen. Wenig Unterrichtsausfall und kurze Wege zwischen Eltern und Lehrern sind ihre Argumente.

Am Fontane-Gymnasium rührt unter anderem Mutter Katrin Schmiedel aus Eggersdorf die Werbetrommel. "Wenn die Leistungen und das Interesse beim Kind da sind, kann ich das Fontane-Gymnasium wärmstens empfehlen." Dieses Jahr wird es wieder eine Leistungs- und Begabtenklasse mit 26 Schülern der jetzigen Viertklässler geben. Mit vier neuen siebten Klassen rechnet die Schulleitung. Am Dienstag gibt es in der Caféteria einen Infoabend für Eltern der jetzigen Klassenstufe vier, am Donnerstag für die Eltern der jetzigen Klassenstufe sechs, jeweils um 19 Uhr.

"Wir haben keinen Schwerpunkt", sagt die Rektorin des Gymnasiums, Marieta Gruber, weiter. "Talente fördern heißt unser Motto." Bei einem Theaterstück - einer Szene aus einer römischen Schule - beweisen die Schüler, dass Latein keine tote Sprache ist. Die aktuellen Fünftklässler lassen einen kleinen nachgebauten Vulkan explodieren und in der Film-AG lernt Deutsch- und Geschichtslehrer Andreas Jakob von den Schülern, wie man Filme schneidet.

Die Schüler sind sich einig: die Lage am Straussee, die engagierten Lehrer und Veranstaltungen wie etwa die Gala gehören zu den Pluspunkten der Schule. Leonie und Alissa, beide 12, dagegen finden das alte Gebäude "megatoll".