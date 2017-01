Stehlen zum Lebensinhalt gemacht

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Aus der Haft wird der 39-jährige Sebastian vor dem Strafrichter des Schwedter Amtsgerichtes geführt. Für ihn kein ungewohnter Ort, denn schon mehrfach musste der polnische Staatsbürger auf der Anklagebank Platz nehmen. Er verdient sich durch Stehlen seinen Lebensunterhalt, hat keinen festen Wohnsitz und nächtigt bei Freunden und Bekannten. Bevorzugt sucht er größere Einkaufscenter in Deutschland auf, nicht aber um Nahrungsmittel zu stehlen, sondern teure Modeware, die er dann wieder zu Geld machen kann.

So auch im Oktober vergangenen Jahres, als er im Schwedter Kaufland versuchte, Parfüm im Wert von 88,90 Euro durch den Kassenbereich zu schmuggeln. Doch die Ladendetektive waren aufmerksam und konnten den Dieb stellen. Da er keine Ausweispapiere bei sich hatte und auch die obligatorische Fangprämie nicht entrichten konnte, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen ergaben, dass er wenige Monate vorher wegen eines ähnlichen Deliktes zu vier Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Da eine Vollstreckung scheiterte, da er nicht auffindbar war, durfte er die Haftstrafe gleich antreten.

In der Hauptverhandlung war er geständig: "Ich gebe die Tat zu, mache aber keine weiteren Angaben." Der Ladendetektiv als Zeuge erkannte den Angeklagten: "Ich habe ihn im Markt beobachtet, wie er das Parfüm in seine Jackentasche steckte." Hinter dem Kassenbereich wurde er gestellt. Das Diebesgut habe er anstandslos herausgegeben, hatte aber keine Papiere bei sich, so der Zeuge. Polizeibeamte holten den Mann ab.

Der Staatsanwalt sah in dem Angeklagten einen Mehrfachtäter, der skrupellos auf Diebestour geht. Alle bisherigen Verurteilungen sind ohne Wirkung geblieben, der Nährboden für weitere Straftaten sei gegeben. Dabei erwähnte der Ankläger auch, dass noch ein weiteres Verfahren wegen Diebstahls anhängig sei. Sechs Monate Freiheitsstrafe ohne die Chance der Bewährung, lautete seine Forderung. Das Plädoyer des Staatsanwaltes beeindruckte den Sünder nicht. Dennoch bat er in seinem Schlusswort, um ein gerechtes Urteil. Dies bekam er. Wegen Diebstahls verurteilte ihn das Gericht zu sechs Monaten Haft nebst Kosten des Verfahrens. Mit Handfesseln wurde der Mann aus dem Saal geführt. Ein weiteres Strafverfahren steht noch aus.