Willkommensinitiative schmiedet PlÃ¤ne

Eberswalde (MOZ) Zwar ist die Zahl der in der Barnimer Kreisstadt untergebrachten Flüchtlinge deutlich gesunken. Aber Ende vorigen Jahres waren immer noch knapp 1000 Frauen, Männer und Kinder in Eberswalde gemeldet, die um Asyl gebeten haben. Der Runde Tisch "Willkommen in Eberswalde", eine von der Stadtverwaltung unterstützte ehrenamtliche Initiative, sieht daher für 2017 keinen Grund, kürzer zu treten. "Unser wichtigstes Ziel ist es, dass sich die aus aller Herren Länder Zugezogenen gut bei uns einleben können", sagt Stefan Schmiedel, Sprecher des Runden Tisches. So werde sich die Initiative am von der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark organisierten Freiwilligentag beteiligen sowie ein Begegnungsfest und eine Willkommenstafel vorbereiten. Dank gebühre der Firma Thimm Verpackung, die dem Runden Tisch aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens in Eberswalde 2000 Euro gespendet habe.