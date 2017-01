"Klucken" fÃ¶rdern Zusammenleben

artikel-ansicht/dg/0/

Die "Dienstags-Klucken" wie sich die acht Frauen der Kreativgruppe nennen, hatten zu einem bunten Nachmittagprogramm eingeladen. "Wir klucken immer dienstags in der Gemeindebaracke in Harnekop", sagte Carola Damaszek, eine der Frauen, die an der Organisation beteiligt waren. Dort basteln sie gemeinsam, erledigen Handarbeiten, tauschen Kochrezepte, Erfahrungen und Geschichten aus.

"Viele Dörfern veranstalten einen Weihnachtsmarkt, wo die Leute vor Weihnachten zusammenkommen", erklärte sie. In Harnekop und Sternebeck gibt es den nicht. So entschieden sich die Frauen für einen Ersatz in der ereignisarmen Zeit nach Neujahr. Zudem wollen die Frauen das Zusammenleben der Menschen aus beiden Dörfern fördern. Früher hieß es, in Sternebeck lebten die Wohlhabenden, in Harnekop ärmere Leute. Vorurteile sorgten bis in die Gegenwart für gelegentliche Meinungsverschiedenheiten, so Karola Damaszek. "Das ist ein Generationsproblem, die Jungen interessiert das nicht mehr", sagte Harnekops Ortsvorsteher Karsten Liebich, der das Vorhaben der Frauen begrüßte. Auch Sternebecks Ortsvorsteher Dieter Juritz kam vorbei.

Die Frauen hatten ein kleines Zelt organisiert, unter dem sie warme Getränke, Kuchen, Waffeln und Schmalzstullen anboten. Zudem gab es Brühnudeln und Soljanka. Die Bahnhofsfeuerwehr bewachte das Lagerfeuer. Gastgeberin Christina Reyer gewährte einen Blick in die Scheune, wo die leidenschaftliche Sammlerin tausende Kerzen zusammengetragen hat, und führte die Gäste durch das Vereinsheim der Meeresangler.

In mittelalterlicher Kleidung präsentierten sich Mitglieder des Berliner Vereines "Mon Klamotte", der sich auf mittelalterlichen Schwertkampf und Bogenschießen konzentriert. Das Ehepaar Wimmer, beide im Verein aktiv, kommen aus Prötzel. "Wir trainieren jedes Wochenende", sagte Dieter Hornemann. Der Verein nehme an mittelalterlichen Märkten und an Veranstaltungen wie dem Oster-Kloster-Fest in Chorin oder dem Hussitenfest in Bernau teil.